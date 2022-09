Stockage optique : Folio Photonics peut-il faire mieux pour moins cher ?

La firme américaine Folio Photonics pense pouvoir réinventer la roue, ou plutôt le disque, en matière de stockage optique en proposant une nouvelle technologie Active qui se veut beaucoup moins onéreuse que du stockage sur disque dur.

Elle utilise des blocs de 10 disques optiques de 1 To chacun réunis dans un chariot et dont le coût de production sera très faible : 5 dollars par To, avec l'ambition d'atteindre 1 dollar / To d'ici quelques années, soit 5 à 20 fois moins cher que le coût du stockage sur disque dur (estimé à 20 dollars / To, donc).

Un disque optique comme support de stockage, est-ce vraiment sérieux à l'heure actuelle, et surtout à celle des HDD et des SSD ? La firme assure que oui et promet en outre une consommation d'énergie réduite de 80% par rapport à celle d'un disque dur.

De quoi intéresser les entreprises en quête de solutions de stockage sur de longues durées et attirées par la promesses de coûts plus bas aussi en acquisition qu'en fonctionnement.

Un disque durable et résistant

Le secret vient de l'utilisation d'un nouveau matériau breveté et de la création de d'un plus grand nombre de couches sur le support : 16 couches par face, au lieu de 3 sur des disques optiques classiques.

Si le lancement doit se faire en 2024, Folio Photonics mise aussi sur la robustesse de sa technologie, capable de stocker des données pendant 100 ans sans dégradation et avec une bonne tolérance à la chaleur comme au froid ou à l'humidité...et même aux chocs électromagnétiques (EMP) là où les disques durs sont exterminés !

Seul mystère de l'annonce, les vitesses de transfert ne sont pas évoquées, ce qui a tout de même son importance pour stocker de grands volumes de données, mais la firme met logiquement en avant le stockage séquentiel permis par son procédé.