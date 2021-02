Un fonds d'investissement saoudien injecte 3,3 milliards de dollars chez EA, Take Two et Activision Blizzard

Le marché du jeu vidéo intéresse de plus en plus les investisseurs et récemment c'est l'Arabie Saoudite qui a fait le chois d'y placer divers investissements.

En décembre dernier, SNK annonçait avoir reçu 223 millions de dollars de la part d'Electronic Gaming Development Company, une filiale du groupe MiSK, précisant qu'il s'agissait là d'un premier investissement avant le rachat de 51% des parts du groupe.

Mais visiblement, le prince Saoudien Mohammed Ben Salmane qui se cache derrière ce fonds d'investissement n'en a pas assez. Ainsi, ce dernier vient d'investir 3,3 milliards de dollars dans plusieurs grands éditeurs comme Activision Blizzard, Take-Two ou Electronic Arts.

Au coeur de cette stratégie se cache la volonté de l'Arabie Saoudite de diversifier son économie et l'objectif de se détacher de sa dépendance au pétrole. L'orientation globale du marché de l'automobile et de l'industrie vers l'abandon des énergies fossiles force ainsi l'État à réviser sa stratégie avant qu'il ne soit trop tard.

Les investissements évoqués plus haut n'entraineront aucun changement au sein des éditeurs et studios, mise à part plus de facilité à développer leurs projets en cours et avenir.