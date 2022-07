Football : un ballon connecté pour assister l'arbitrage au mondial 2022 ?

Après avoir longtemps refusé de faire appel à la vidéo pour assister les arbitres lors des matchs de football, la FIFA se tourne petit à petit vers la technologie. En 2014 on voyait apparaitre la technologie de la ligne de but, puis en 2018 la technologie Hawk Eye était déployée pour la Coupe du Monde.

Pour le mondial qui se déroulera au Qatar en novembre prochain, la FIFA a annoncé déployer une technologie en partie automatisée pour la détection des situations de hors-jeu.

Le système a été développé avec Adidas et repose sur un ballon connecté associé à un jeu de 12 caméras positionnées avec précision autour du stade. Des algorithmes vont permettre de suivre précisément la position des joueurs et du ballon. Chaque joueur disposera de 29 points de contrôle pour analyse la position du corps et de chaque membre et déterminer ainsi avec une grande précision les situations de hors jeu.

Le ballon quant à lui sera le modèle Al Rihla d'Adidas, qui dispose d'un capteur en son centre capable de renvoyer des données 500 fois par seconde vers la salle d'assistance vidéo. Il sera ainsi possible de définir la position des joueurs au moment exact auquel le ballon est joué.

Pour aller plus loin, en cas de hors-jeu, une représentation animée en 3D sera générée pour justifier la décision arbitrale, l'animation sera retransmise dans les stades ainsi qu'aux chaines de télévision qui diffusent le match.