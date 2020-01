CES 2020 : Ford achète le robot bipède livreur d'Agility Robotics

L'année dernière, le constructeur automobile Ford et la startup Agility Robotics avaient annoncé un partenariat afin de développer une solution de livraison pour le dernier kilomètre (ou en tout cas les derniers mètres). Elle repose sur une association entre une technologie de véhicule autonome et le robot bipède dénommé Digit.

À l'occasion du CES 2020, Ford annonce être le tout premier acquéreur de ce robot bipède de livraison de colis conçu par Agility Robotics. " Cette acquisition va permettre à Ford d'évaluer comment les robots et les véhicules autonomes vont pouvoir collaborer dans un futur proche ", déclare Ford.

Équipé de bras et de jambes, Digit est capable de porter des charges de jusqu'à 18 kg. Il dispose d'un LiDAR, de caméras stéréoscopiques et de plusieurs capteurs. Ford explique que l'effort de recherche se concentre notamment sur la manière dont ses véhicules utilitaires et Digit peuvent communiquer entre eux et avec leur environnement.

Par exemple, les véhicules connectés de Ford peuvent mettre à jour des cartes basées sur le cloud et les partager avec Digit qui n'aura ainsi pas besoin de recréer une même information. Ford ajoute qu'un tel canal de communication permet aussi à Digit de solliciter de l'aide si quelque chose d'inattendu est rencontré.

La livraison de colis est une des applications possibles pour Digit qui pourrait aussi être utilisé dans d'autres secteurs. The Verge souligne que Digit est le premier robot bipède de cette taille à faire l'objet d'une commercialisation, plutôt qu'une location de type leasing dans le cadre d'une recherche.

Un prix qui n'est pas communiqué, mais forcément élevé.