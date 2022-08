Moins de 10 € par mois pour un forfait fibre ! Bouygues Télécom casse le prix de sa Bbox fit

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan concernant un abonnement fibre à tout petit prix ne cherchez plus, l'offre Bbox fit de Bouygues Télécom est faite pour vous !

Vous pourrez ainsi découvrir le forfait fibre Bbox fit à seulement 9,99 € par mois pendant un an avec 35% de remise, puis ensuite à 30,99 € par mois. Pour rappel, cette offre est avec un engagement d'un an et avec la location de la box incluse. Elle propose des débits symétriques de jusqu’à 400 Mb/s en descendant et en montant, ainsi que des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations à l’international. L'offre est disponible jusqu'au 20 septembre 2022.

Avouons qu'il semble difficile de trouver mieux en ce moment ! De plus, profitez de 6 mois offerts sur votre abonnement Spotify Premium grâce à la souscription à la Bbox fit.





A noter de nombreux avantages comme :

Internet garanti dès le 1er jour avec une clé 4G et 100 Go mis à votre disposition dès la souscription.

Installation de la fibre gratuite et jusqu’à 100 € remboursés sur vos frais de résiliation.

Couverture WiFi et débit au top grâce au diagnostic WiFi depuis l’application Bouygues Telecom.

Bouygues Télécom propose également deux autres offres forfaits internet (ADSL ou fibre) avec d'une part une très forte promotion sur la Bbox must affichée à seulement 15,99 € au lieu de 22,99 € par mois pendant un an, puis 40,99 € par mois. Elle propose un débit jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et 700 Mb/s en émission avec plus de 180 chaînes TV et un enregistreur de 128 Go. D'autre part le forfait fibre Bbox ultym à 29,99 € par mois pendant un an, puis 49,99 € par mois. Avec support du Wi-Fi 6E, vous aurez un débit de jusqu’à 2 Gbit/s en descendant et 900 Mb/s en montant avec la possibilité d’obtenir un Wi-Fi étendu grâce à un répéteur. De plus, un décodeur 4k est fourni ainsi plusieurs options télé très intéressantes avec en prime Disney+ et Salto offerts pendant 6 mois.



Découvrir le forfait fibre Bbox fit à seulement 9,99 € par mois



Concernant les offres de la concurrence, signalons la Boite Sosh affichée à seulement 19,99 € par mois la première année, RED et son accès fibre 1 Gbp/s à seulement 23 € par mois ou enfin Free avec son forfait fibre Freebox Revolution à 19,99 € par mois pendant 1 an. Vous aurez accès à une offre télévision complète avec TV by Canal inclus et profiterez d'appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations sans oublier un débit descendant de jusqu’à 1 Gbit/s et de jusqu’à 600 Mbit/s en montant. Et pour les fous de vitesse, la Freebox Pop est à seulement 29,99 € par mois pendant un an avec des débits de jusqu'à 5 Gbit/s partagés en descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en montant !