Offres fibres / ADSL Bouygues Télécom : deux mois offerts pour profiter d'un réseau de qualité

Jusqu'au 12 juin, l'opérateur Bouygues Télécom propose lors de la souscription d'un forfait fibre ou ADSL, deux mois de forfait offerts pour toute nouvelle souscription d'une offre Bbox fit, Bbox must ou Bbox ultym. Pour profiter du bon plan, vous devez remplir l'offre de remboursement.

Actuellement, l'opérateur propose trois forfaits différents comme le forfait fibre Bbox ultym qui profite également de la nouvelle box compatible WiFi 6E :

2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi

en téléchargement et en envoi Appels illimités vers les fixes et mobile en France et dans plus de 110 destinations internationales + Suisse

Diagnostic WiFi + WiFi 6E

180 chaînes TV

Décodeur TV Bbox 4K HDR

Enregistreur TV 100 h



Installation clé en main

Salto offert pendant 6 mois

Smart TV à 9 € au lieu de 449 € (Samsung 43AU7105)

Avantage box + mobile : avec cette Bbox, profitez d'un forfait mobile dès 0 € par mois la première année

Le forfait fibre Bbox ultym est à seulement 29,99 € par mois pendant 12 mois puis 49,99 € par mois ensuite, avec un engagement d'un an et la location de la box incluse. Et donc aussi 2 mois offert soit une économie de 60 € !

Vous pouvez aussi profiter de deux autres forfaits fibres comme la Bbox fit à 15,99 € par mois pendant 12 mois puis 30,99 € par mois pour 400 Mb/s en montant et descendant et le forfait fibre Bbox must à 22,99 € par mois pendant un an puis 40,99 € pour 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en upload.



Notons aussi que l'offre est valable sur les offres ADSL avec l'offre Bbox ultym à 29,99 € pendant 12 mois puis 40,99 €, Bbox Must à 22,99 € puis 36,99 € et le forfait Bbox fit à 15,99 € puis 26,99 € après un an d'engagement. Toutes ces offres sont compatibles avec l'offre des deux mois offerts.

Signalons également chez la concurrence d’autres offres fibre disponibles comme Sosh à seulement 19,99 € par mois pendant un an sans engagement avec 300 Mbps en upload et download. Ou encore RED by SFR avec son offre à 23 € par mois pour un débit de 1 Gbps en téléchargement et 500 Mbps en envoi et 1 mois offert. Ou enfin, l’offre Freebox Révolution pour 19,99 € par mois pendant un an et un débit de 1 Gbps en download et 600 Mbps en upload.