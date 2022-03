Bouygues Télécom : trois forfaits fibre en promotion et avec 2 mois offerts !

Le printemps est là et les offres fleurissent. Bouygues Télécom propose ainsi jusqu'au 7 avril deux mois d'abonnement offerts sur ses offres fibre. Actuellement, trois forfaits sont disponibles : Bbox fit à 15,99 €, Bbox must à 22,99 € et Bbox ultym à 28,99 €. Pour profiter des deux mois gratuits, il faudra remplir l'ODR en cliquant sur ce lien.

Commençons par le forfait fibre Bbox fit qui propose :

des débits de 300 Mb/s en téléchargement et 200 Mb/s en envoi

en téléchargement et en envoi les appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 destinations internationales

un diagnostic WiFi

un avantage box+mobile : avec cette Bbox, profitez d'un forfait mobile 5G dès 10,99 € par mois





Le forfait fibre Bbox fit est à seulement 15,99 € par mois pendant 12 mois puis 29,99 € par mois ensuite, avec un engagement d'un an et la location de la box incluse, sans oublier les deux mois d'abonnement offerts.

Passons au forfait fibre Bbox must qui propose :

1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi

en téléchargement et en envoi Appels illimités vers les fixes et mobile en France et dans plus de 110 destinations internationales

Diagnostic WiFi

Avantage box+mobile : avec cette Bbox, profitez d'un forfait mobile 5G dès 10,99 € par mois



180 chaînes TV

Décodeur TV Bbox 4K

Enregistreur TV 100 h





Le forfait fibre Bbox must est à seulement 22,99 € par mois pendant 12 mois puis 39,99 € par mois ensuite, avec là aussi un engagement d'un an et la location de la box incluse + deux mois offerts.



Passons enfin au forfait fibre Bbox ultym qui offre :

2 Gb/s en téléchargement et 600 Mb/s en envoi

en téléchargement et en envoi Appels illimités vers les fixes et mobile en France et dans plus de 110 destinations internationales + Suisse

Diagnostic WiFi + WiFi 6

Deux répéteurs en fonction des besoins

Avantage box+mobile : avec cette Bbox, profitez d'un forfait mobile 5G dès 10,99 € par mois



180 chaînes TV

Décodeur TV Bbox 4K HDR

Enregistreur TV 100 h



Installation clé en main

Salto offert pendant 6 mois

Le forfait fibre Bbox ultym est à seulement 28,99 € par mois pendant 12 mois puis 46,99 € par mois ensuite, avec un engagement d'un an et la location de la box incluse+ deux mois offerts





Signalons également chez la concurrence d’autres offres fibre disponibles comme Sosh à seulement 14,99 € par mois pendant un an sans engagement avec 300 Mbps en upload et download. Ou encore RED by SFR avec son offre à 23 € par mois pour un débit de 1 Gbps en téléchargement et 500 Mbps en envoi et 1 mois offert. Ou enfin, l’offre Freebox Révolution pour 19,99 € par mois pendant un an et un débit de 1 Gbps en download et 600 Mbps en upload.