Pouvoir d'achat : comment réduire ses factures d'abonnements internet avec un forfait fibre à moins de 10 € !

Si vous êtes comme de nombreux Français à la recherche de la moindre économie pour soutenir votre pouvoir d'achat, l'offre Bbox fit de Bouygues Télécom devrait faire votre bonheur.

Le forfait fibre Bbox fit est proposé à seulement 9,99 € par mois pendant un an avec 35% de remise, puis son prix basculera ensuite à 30,99 € par mois, mais libre à vous alors de résilier pour trouver moins cher ailleurs. La location de la box est incluse dans le prix, et vous serez engagé pendant un an.

La Bbox fit propose des débits symétriques de jusqu’à 400 Mb/s en téléchargement et en émission, et des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations à l’international. Cette offre est disponible jusqu'au 20 septembre 2022.





Signalons également que Bouygues Télécom propose de nombreux avantages comme :

L'installation de la fibre gratuite et jusqu’à 100 € de remboursé sur vos frais de résiliation.

L'internet qui est garanti dès le 1er jour avec la fourniture d'une clé 4G et qu'un quota de 100 Go.

Une couverture WiFi et des débits au top grâce au diagnostic WiFi depuis l’application Bouygues Telecom.

A noter une autre promotion chez Bouygues Télécom avec la Bbox must proposée à seulement 15,99 € au lieu de 22,99 € par mois pendant un an, puis 40,99 € par mois avec des débits de jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et de 700 Mb/s en émission et avec plus de 180 chaînes TV et un enregistreur de 128 Go.

Vous trouverez aussi la fibre Bbox ultym à 29,99 € par mois pendant un an, puis 49,99 € par mois avec support du Wi-Fi 6E, n débit de jusqu’à 2 Gbit/s en descendant et 900 Mb/s en montant et avec la possibilité d’obtenir un Wi-Fi étendu grâce à un répéteur. De plus, un décodeur 4k est fourni ainsi plusieurs options télé avec en prime Disney+ et Salto offerts pendant 6 mois.



Découvrir le forfait fibre Bbox fit à seulement 9,99 € par mois



Concernant la concurrence, vous aurez le choix entre la Boite Sosh affichée à seulement seulement 14,99 € par mois la première année, RED et son accès fibre 1 Gbp/s à seulement 23 € par mois ou Free avec son forfait fibre Freebox Revolution à 19,99 € par mois pendant 1 an qui propose une offre télévision complète avec TV by Canal inclus et des appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations sans oublier des débits descendant de jusqu’à 1 Gbit/s et jusqu’à 600 Mbit/s en montant. Et pour les amoureux de la vitesse, la Freebox Pop est à seulement 29,99 € par mois pendant un an avec des débits de jusqu'à 5 Gbit/s partagés en descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en montant !