Bon plan SFR : la fibre optique à 20 € par mois pendant 2 ans ou à 16 € pendant un an

SFR continue de proposer de superbes offres comme son forfait Fibre Starter facturé 20 € par mois pendant deux ans ou 16 € pendant un an !

Le coût de la vie ne fait qu'augmenter, alors quand une offre d'abonnement internet vous permet de faire des économies sur votre budget, vous n'avez plus aucune raison d'hésiter. SFR propose en effet un forfait fibre SFR Fibre Starter à 20 € par mois pendant 24 mois avec un engagement de 12 mois puis 38 € par mois ensuite. Deux ans de tranquillité, c'est rare et à souligner! Vous pouvez aussi profiter de cette même offre à seulement 16 € par mois, mais uniquement pendant un an, puis 38 € par mois ensuite.

Faisons un petit rappel de ce que propose SFR avec son offre fibre SFR Fibre Starter. La SFR Box 7 permet un débit de 500 Mb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi ! Toutefois, si vous êtes obligé de partir sur une offre ADSL, SFR vous fait profiter de la même promotion avec un débit maximal de 20 Mb/s en téléchargement et 1 Mb/s en upload pour un prix de 20 € par mois pendant 24 mois puis 33 € par mois.

Voici un petit récapitulatif l'offre fibre SFR Fibre Starter avec Box 7 :

500 Mb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi

en téléchargement et en envoi Appels illimités vers les fixes en France et vers 100 destinations internationales

Bouquet TV de 160 chaînes avec décodeur 4K

Le forfait fibre SFR à seulement 20 € par mois pendant 24 mois ou 16 € pendant un an.





Pour information avec l'offre à 20 €, vous faites une économie de 168 € par rapport à l'offre à 16 € sur une durée de 2 ans !



SFR propose également deux autres offres à base de Box 8 avec la SFR Fibre Power à 26 € par mois pour un débit de jusqu'à 2 Gb/s partagés, ou encore la SFR Fibre Premium à 32 € par mois avec un débit exceptionnel de jusqu'à 8 Gb/s et une garantie de connexion.



Notons chez la concurrence d’autres offres fibre disponibles comme Sosh à seulement 19,99 € par mois pendant un an sans engagement avec 300 Mbps en upload et download, RED by SFR avec son offre à 23 € par mois pour un débit de 1 Gbps en téléchargement et 500 Mbps en envoi et 1 mois offert. Mais aussi Bouygues Télécom avec son offre Bbox must à 15,99 € par mois pendant un an pour 1 Gbps en téléchargement et 700 Mbps en descendant. Ou enfin, l’offre Freebox Révolution pour 19,99 € par mois pendant un an et un débit de 1 Gbps en download et 600 Mbps en upload.