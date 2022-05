RED propose sa fibre à partir de 20 € avec maintenant le WiFi 6 disponible en option !

RED by SFR met à disposition régulièrement des forfaits mobiles ou internet pas chers avec pas mal d’avantages. Aujourd’hui, il propose son forfait fibre à trois euros moins cher que d’habitude, mais pas que !

Le forfait fibre RED by SFR est en effet proposé au prix de 20 € par mois avec un mois d’abonnement offert et sans engagement. Vous pouvez profiter d’un débit de 1 Gb/s en download et de 500 Mb/s en upload, mais aussi de la téléphonie illimitée vers les fixes et mobiles en France métropolitaine et DOM.





De plus, vous pouvez choisir l’option WiFi 6 qui vous donne accès à une connexion WiFi trois fois plus puissante, plus rapide et plus fluide ! De plus, vous profitez aussi d’un débit de 2 Gb/s en téléchargement et de 500 Mb/s en envoi.

Voici en résumé de ce que propose Red by SFR, offre valable jusqu’au 20 juin :

1 Gb/s en download et 500 Mb/s en upload ( 2 Gb/s et WiFi 6 pour 7€ de plus)

en download et en upload ( pour 7€ de plus) Appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine et DOM

Appels illimités vers les fixes dans plus de 100 destinations internationales

Bouquet TV de 35 chaînes visionnables depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone

Achat d’un décodeur TV à 29 € au lieu de 60 € pour regarder les chaînes sur sa TV

Accès à 100 chaînes supplémentaires pour 3 € par mois





L’abonnement fibre Red by SFR est au prix de 20 € par mois avec un mois offert.



Signalons également chez la concurrence d’autres offres fibre disponibles comme Sosh à seulement 14,99 € par mois pendant un an sans engagement avec 300 Mb/s en upload et download. Mais aussi Bouygues Télécom avec son offre Bbox fit à 15,99 € par mois pendant un an pour 400 Mb/s en téléchargement et 400 Mb/s en descendant. Ou enfin, l’offre Freebox Révolution pour 19,99 € par mois pendant un an et un débit de 1 Gb/s en download et 600 Mb/s en upload et avec des options de streaming intégrées (TV by Canal, canal Series pendant 1 an, Prime Vidéo pendant 6 mois..).