Quelles sont les dernières offres en promotion sur les forfaits internet fibre ? Faites des économies !

Découvrez notre récapitulatif des offres fibre du moment avec notamment les opérateurs Bouygues Telecom, Free, Orange, Sosh et Red by SFR.

Commençons ce bon plan avec Sosh, filiale d'Orange, qui propose son forfait fibre à 19,99 € par mois pendant un an, puis le tarif évoluera à 29,99 € par mois avec la location de la box incluse. Il est à noter qu'il s'agit d'un forfait sans engagement, vous pourrez donc résilier quand vous le souhaiterez.

En choisissant cette offre, vous aurez un accès très haut débit à la fibre sur le réseau Orange jusqu’à 300 Mbit/s en téléchargement et 300 Mbit/s en envoi avec le raccordement à la fibre offert (un technicien se déplacera chez vous) et une Livebox 4. Vous disposez également des appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, DOM et plus de 100 destinations internationales, par contre si vous souhaitez des appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine et DOM il faudra souscrire à une option au prix de 5€ par mois supplémentaire.

En ce qui concerne l'accès aux chaînes de télévision, Sosh propose 2 possibilités. Vous disposez de base d'un accès gratuit à l'application " Appli TV d'Orange " qui propose 72 chaînes sur mobile, tablette et PC/Mac… mais pas sur votre télévision. Si vous souhaitez en plus regarder directement sur votre télévision, il faudra débourser 5 € par mois, ce qui vous donnera un accès à " Appli TV d'Orange ", mais également à un décodeur TV à connecter sur votre télévision avec 160 chaînes offertes, dont plus de 70 en HD.

À noter que Sosh propose de vous rembourser jusqu’à 100 € de frais de résiliation si vous êtes encore engagé chez un autre fournisseur.

Du côté de la maison mère Orange, signalons de nombreuses promotions du 4 février au 9 mars 2021.

La Livebox Fibre à 22,99 € par mois pendant 12 mois puis à 41,99 € par mois. Elle propose des débits jusqu'à 400Mbit/s en téléchargement et émissions, le raccordement à la fibre offert, plus de 150 chaînes TV incluses, les appels illimités vers les fixes, la nouvelle Livebox 5 avec Wifi intelligent, le décodeur TV UHD 4K.





La Livebox Up Fibre à 30,99 € par mois pendant 12 mois puis 49,99 € par mois. Avec au menu jusqu'à 2Gbit/s partagés en téléchargement (1Gbit/s par équipement) et 600 Mbit/s en émission, la raccordement Fibre offert, plus de 150 chaînes TV incluses, les appels illimités vers les fixes et les mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada, la nouvelle Livebox 5 avec wifi intelligent, le Wifi étendu dans toute la maison grâce au Répéteur wifi (sur demande), le décodeur TV UHD 4K, un 2e décodeur TV UHD 4K ou clé TV (sur demande), un enregistreur TV UHD pour enregistrer jusqu' à 100h en qualité HD (sur demande), la maison connectée (sur activation, sans frais) pour gérer vos objets connectés et enfin profitez du détecteur d’ouverture à 1€ au lieu de 14,99€.





Et Orange vous rembourse jusqu'à 150 € sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur !



Passons ensuite à l'opérateur Bouygues Telecom qui propose trois forfaits fibres en promotion. Les trois forfaits fibre sont sous engagement d'un an avec le prix de la location de la box inclus dans le tarif mensuel.

Le premier abonnement fibre concerne la Bbox fit qui est à seulement 15,99 € par mois pendant un an, puis passera à 29,99 € par mois. Elle propose un débit jusqu’à 300 Mb/s en descendant et 200 Mb/s en montant, ainsi que des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations à l’international.

Le second forfait, la Bbox must, est en promotion à 21,99 € par mois pendant un an, puis passe à 36,99 € par mois. Il propose un débit jusqu’à 1 Gbit/s en descendant et 400 Mb/s en montant. La télévision est disponible avec cette offre avec plus de 180 chaînes et un enregistreur de 128 Go.

Le troisième forfait de Bouygues Telecom est le forfait fibre Bbox ultym qui est à 27,99 € par mois pendant un an, puis passera à 45,99 € par mois. Grâce au Wi-Fi 6 inclus dans la box, vous aurez accès à un débit allant jusqu’à 2 Gbit/s en descendant et 600 Mb/s en montant. Vous aurez la possibilité d’obtenir un Wi-Fi étendu grâce à un répéteur. De plus, un décodeur 4k est fourni ainsi plusieurs options télé très intéressantes avec en prime un bonus inclus au choix (Canal+ Series…).



Vous trouverez également la filiale de SFR, Red by SFR, qui propose en ce moment un forfait internet fibre à 25 € par mois seulement, sans variation de prix au bout d'un an et sans engagement. De plus, Red by SFR inclut trois options gratuites et un mois d'abonnement dans son forfait ! La promotion est disponible jusqu'au 8 février 2021.

En choisissant ce forfait fibre vous aurez accès à internet en illimité avec un haut débit promettant jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu'à 500 Mb/s en envoi grâce à l'option Débit Plus qui est offerte actuellement au lieu d'être facturée normalement 5 €.

Vous aurez également accès à une autre option offerte et il s'agit du SFR Cloud 100 Go qui vous permet de stocker sans souci vos documents !

En ce qui concerne les appels, les appels vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations sont compris dans le tarif, ainsi que les appels vers les mobiles grâce à l'option Appels illimités qui est offerte ! (également facturée 5 € par mois sans cette offre).



Enfin, Free propose son forfait fibre Freebox Revolution à 19,99 € par mois seulement pendant 12 mois, puis l'abonnement reviendra à 44,99 € par mois. Ce forfait est sous engagement d'un an.

Si vous choisissez la Freebox Révolution, vous aurez accès à une offre télévision complète avec TV by Canal inclus. Vous pourrez également profiter d'appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations. Enfin, la fibre vous permettra un débit descendant de jusqu’à 1 Gbit/s et en débit montant de jusqu’à 600 Mbit/s.

Si vous voulez avoir un débit internet plus important, vous pourrez trouver la récente Freebox Pop à 29,99 € par mois pendant un an, puis à 39,99 € par mois, qui vous propose jusqu'à 5 Gbit/s partagés en débit descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en débit montant.