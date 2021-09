Forfait fibre : quelles sont les 4 meilleures offres à prix réduit du moment ?

Commençons par Orange avec sa Boîte Sosh fibre (ou ADSL) qui propose un débit maximal de 300 Mb/s en envoi comme en téléchargement. Par rapport à d'autres offres de la concurrence, ce débit peut apparaître "faible", mais il est largement suffisant pour profiter d'une connexion rapide, et surtout fiable et de qualité avec le réseau Orange. Précisons que Sosh propose de la vraie fibre de type FTTH.

Résumons ce que propose l'opérateur :

300 Mb/s en montant et descendant

Appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 100 destinations internationales

La TV en option avec 72 chaînes visionnables depuis l'application TV d'Orange

Location du décodeur pour 5 € par mois avec un accès à 140 chaînes

L'abonnement fibre Boîte Sosh est au prix réduit de 14,99 € par mois pendant 1 an puis 29,99 € ensuite. Offre sans engagement.



Passons ensuite chez Red by SFR qui propose un service plus cher, mais aussi le plus complet du marché avec notamment un débit jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi. Il est même possible pour 9 € de plus par mois de passer à 2 Gb/s en téléchargement et de profiter d'un routeur WiFi 6.

Voici en résumé de ce que propose Red by SFR :

1 Gb/s en download et 500 Mb/s en upload

Appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 100 destinations internationales

Bouquet TV de 35 chaînes visionnables depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone

Achat d'un décodeur TV à 19 € au lieu de 60 € pour regarder les chaînes sur sa TV

Accès a 100 chaînes supplémentaires pour 3 € par mois

L'abonnement fibre Red by SFR est au prix de 20 € par mois avec un mois offert. Offre sans engagement et sans augmentation de prix après un an.



Passons ensuite à l'offre fibre Bbox fit de Bouygues Telecom qui met à disposition l'offre la plus économique. Ce forfait fibre présente un débit de 300 Mb/s en téléchargement et de 200 Mb/s en envoi. Si vous prenez le forfait Série spéciale Bbox, vous bénéficierez alors d'un débit de 500 Mb/s en download et 300 Mb/s en uplolad et un bouquet TV de 180 chaînes.

Résumons l'offre Bbox fit par Bouygues Telecom :

300 Mb/s en download et 200 Mbps en upload ou 500 Mb/s et 300 Mb/s pour 6 euros de plus

Appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 destinations internationales

Bouquet TV de 180 chaînes avec décodeur Bbox 4K pour 6 € de plus



L'abonnement fibre Bbox fit est au prix de seulement 9,99 € par mois pendant 1 an puis 29,99 €, ou l'offre Série spéciale Bbox à 15,99 € par mois pendant un an puis 36,99 €. Offre avec engagement d'un an, location du matériel inclus.



Terminons enfin avec l'offre Série limitée SFR fibre qui est une super offre complète. L'opérateur propose un débit maximal de 500 Mb/s en descendant et en montant, incluant 160 chaînes et un service TV.

Résumons l'offre que propose SFR fibre :

500 Mb/s en montant et descendant

Appels illimités vers les fixes en France

160 Chaînes et service TV

SFR box 7 WiFi 5

L'abonnement Série limitée SFR fibre est au prix ultra réduit de 10 € par mois pendant 1 an puis 38 € par mois avec un engagement d'un an.