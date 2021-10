Forfaits fibres de 1 à 8 Gbit/s en promotion : faites votre choix !

Commençons par Orange avec son forfait Livebox Up fibre qui propose un débit maximal de 2 Gb/s partagés en téléchargement et 600 Mb/s en envoi. Il est accompagné de la Livebox 5.

Résumons ce que propose l'opérateur :

2 Gb/s en descendant et 600 Mb/s en montant

en descendant et en montant Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, Europe, DOM, USA et Canada.

La TV avec 140 chaînes visionnables avec le décodeur Ultra HD 4K

visionnables avec le décodeur Ultra HD 4K Répéteur Wifi 6.

L'abonnement Livebox Up fibre d'Orange est au prix réduit de 30,99 € par mois pendant 1 an puis 49,99 € ensuite avec un engagement d'un an.



Passons ensuite chez Red by SFR qui propose un débit jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi. Il est même possible pour 7 € de plus par mois ( au lieu de 9 € habituellement) de passer à 2 Gb/s en téléchargement et de profiter d'un routeur WiFi 6.

Voici en résumé de ce que propose Red by SFR :

1 Gb/s en download et 500 Mb/s en upload

et 500 Mb/s en upload Appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 100 destinations internationales (+ 5 € avec illimités vers les mobiles)

Bouquet TV de 35 chaînes visionnables depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone

Achat d'un décodeur TV à 19 € au lieu de 60 € pour regarder les chaînes sur sa TV

SFR Cloud 10Go de stockage cloud inclus

Accès à 100 chaînes supplémentaires pour 3 € par mois

L'abonnement fibre Red by SFR est à partir de 22 € par mois avec un mois offert. Offre sans engagement et sans augmentation de prix après un an.



Passons ensuite à l'offre fibre Bbox de Bouygues Telecom qui met à disposition deux offres avec au minimum un débit de 1 Gb/s. Le premier forfait Bbox must propose un débit jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi. Le deuxième forfait Bbox ultym offre 2 Gb/s en descendant et 600 Mb/s.

Résumons l'offre Bbox must par Bouygues Telecom :

1 Gb/s en download et 400 Mb/s en upload

en download et 400 Mb/s en upload Appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 destinations internationales et mobiles en France

Bouquet TV de 180 chaînes avec décodeur Bbox 4K et enregistreur TV 100h





Résumons l'offre Bbox ultym par Bouygues Telecom :

2 Gb/s en download et 600 Mb/s en upload

en download et 600 Mb/s en upload Appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 destinations internationales et mobiles en France / Europe / Suisse

Bouquet TV de 180 chaînes avec décodeur Bbox 4K et enregistreur TV 100h



L'abonnement fibre Bbox must est au prix de seulement 22,99 € par mois pendant 1 an puis 39,99 €, et l'offre Bbox ultym à 28,99 € par mois pendant un an puis 46,99 €. Les offres sont avec engagement d'un an, location du matériel inclus.



Poursuivons avec l'offre SFR Fibre POWER 8 qui propose aussi deux forfaits fibres qui dépassent le gigabit. L'offre se divise en deux avec soit 1 Gb/s en descendant et 500 Mb/s en montant soit 2 Gb/s en descendant et 500 Mb/s en montant.

Résumons l'offre que propose SFR Fibre Power 8 :

1 Gb/s en descendant et 500 Mb/s en montant ou 2 Gb/s en descendant et 500 Mb/s en montant.

Appels illimités vers les fixes en France + 100 pays et mobiles de France et DOM

200 Chaînes et service TV

SFR box 7 WiFi 5 ou SFR box 8 WiFi 6

L'abonnement Série limitée SFR Fibre Power 8 est au prix de 22 € par mois pendant 1 an puis 38 € par mois ou 32 € par mois pendant 1 an puis 50 € par mois, avec un engagement d'un an.



Terminons avec Free qui propose sa Freebox mini 4K à 15,99 € par mois pendant 1 an pour une box triple-play sous Android TV. Elle est compatible 4K et vous avez la possibilité grâce à la Freebox TV de profiter de 220 chaînes avec inclus l’univers Freebox TV et AndroidTV.

L’offre comprend les appels illimités vers + de 110 destinations, et jusqu’à 1 Gbps en débit descendant et 600 Mbps en montant. La box est aussi compatible ADSL 2+ et VDSL2. Pour finir, elle est compatible Google Play et vous permet d’installer une multitude d’applications.

L’offre Freebox mini 4K est au prix de seulement 15,99 € par mois pendant un an avec un engagement d’un an puis 34,99 € par mois. De plus, Free prend en charge jusqu’à 100 € remboursés sur vos éventuels frais de résiliation.

Mais si vous êtes un amateur de très grande vitesse, l'offre Freebox DELTA devrait vous intéresser.

Free possède en effet la technologie fibre la plus rapide au monde avec la technologie Fibre 10G EPON, le Server Freebox Delta vous offre une connexion d'une rapidité et d'une puissance sans précédent.

Pour faire simple, vous profitez d'un débit descendant jusqu'à 8 Gbps et d'un montant maximum de 700 Mbps soit 400 fois plus rapide que l'ADSL. De plus, la box vous permet de combiner l'ADSL et la 4G (250 Go, débit réduit au-delà) afin de booster votre connexion internet. Autre avantage, la Freebox Delta est dotée de 3 bandes WiFi qui offrent une connexion stable et rapide. Pour finir, la Freebox Delta est équipée du processeur Quad-Core ARMv8 et d’un serveur NAS offrant la possibilité d’y loger 4 disques durs.

L'offre Freebox Delta est au tarif de 39,99 € par mois pendant 12 mois puis 49,99 €.

L’offre internet, qui est déjà très intéressante, ne s’arrête pas là, car l'abonnement inclut également une énorme offre TV / VOD avec la TV by CANAL, Disney+ avec 6 mois offerts, le forfait Essentiel de Netflix et Prime Vidéo inclus, mais aussi Canal+ Séries pendant 12 mois. Sacrée affaire pour ce tarif !

A noter également la récente Freebox Pop à 29,99 € par mois pendant un an, puis à 39,99 € par mois, qui vous propose jusqu'à 5 Gbit/s partagés en débit descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en débit montant.