Forfaits fibres avec des débits d'au moins 2 Gb/s : du lourd pour pas cher !

On veut que ça aille vite et même très vite et Free, par exemple, ne fait pas semblant avec ses 8 Gb/s de débit maximum ! De la folie ! Il est loin le modem bruyant avec ses 56 K où il fallait une demi-heure pour regarder une image. Vous trouverez ici toutes les offres proposant au moins des débits de 2 Gb/s en téléchargement.

Commençons par du lourd avec l'offre Freebox DELTA qui devrait vous intéresser étant donné que c'est celle qui offre les débits les plus élevés, hors offres destinées aux professionnels.

Pour résumer, avec la Free Delta vous profitez d'un débit descendant jusqu'à 8 Gb/s et d'un montant maximum de 700 Mb/s soit 400 fois plus rapide que l'ADSL en téléchargement. La Freebox Delta est par ailleurs dotée de 3 bandes WiFi qui offrent une connexion stable et rapide.

Résumons ce que propose l'opérateur :

8 Gb/s en descendant et 700 Mb/s en montant

Appels illimités vers les fixes et 110 destinations et illimités vers mobiles France et DOM

La TV / replay inclus, TV by Canal, Netflix, Prime Video inclus, Canal+ Séries 12 mois inclus et Disney+ avec 6 mois inclus.

L'offre Freebox Delta est au tarif de 39,99 € par mois pendant 12 mois puis 49,99 €.



Egalement chez Free, signalons la récente Freebox Pop à 29,99 € par mois pendant un an, puis à 39,99 € par mois, qui vous propose jusqu'à 5 Gb/s partagés en débit descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en débit montant. Une très belle proposition également.



Passons ensuite à l'opérateur Orange et son forfait Livebox Up fibre qui propose un débit maximal de 2 Gb/s partagé en téléchargement et 600 Mb/s en envoi. Il est accompagné de la Livebox 5.

Résumons ce que propose l'opérateur :

2 Gb/s en descendant et 600 Mb/s en montant

en descendant et en montant Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, Europe, DOM, USA et Canada.

La TV avec 140 chaînes visionnables avec le décodeur Ultra HD 4K

visionnables avec le décodeur Ultra HD 4K Répéteur Wifi 6.

L'abonnement Livebox Up fibre d'Orange est au prix réduit de 30,99 € par mois pendant 1 an puis 49,99 € ensuite avec un engagement d'un an.



Passons ensuite chez Red by SFR qui propose un débit jusqu'à 2 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi, pour ce faire il faut bien sélectionner l'option "Débit max avec WiFi 6" facturée 7€ par mois. Vous profitez alors de la technologie WiFi 6 pour une connexion plus rapide et plus fluide et de débits améliorés.

Voici en résumé de ce que propose Red by SFR :

2 Gb/s en download et 500 Mb/s en upload

et 500 Mb/s en upload Appels illimités vers les fixes et les mobiles en France et dans plus de 100 destinations internationales

Bouquet TV de 35 chaînes visionnables depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone

Achat d'un décodeur TV à 19 € au lieu de 60 € pour regarder les chaînes sur sa TV

SFR Cloud 100 Go de stockage cloud inclus

Accès à 100 chaînes supplémentaires pour 3 € par mois

L'abonnement fibre Red by SFR 2 Gb/s est à 29 € par mois avec un mois offert. Offre sans engagement et sans augmentation de prix après un an. A noter que si vous souhaitez vous "contenter" d'un débit de 1 Gb/s, le prix passe à seulement 22 € par mois.



Passons ensuite à l'offre fibre Bbox de Bouygues Telecom qui propose le forfait Bbox ultym offrant 2 Gb/s en descendant et 600 Mb/s. Vous bénéficiez aussi de la technologie WiFi 6 et jusqu'à deux répéteurs en fonction du diagnostic.

Résumons l'offre Bbox ultym par Bouygues Telecom :

2 Gb/s en download et 600 Mb/s en upload

en download et 600 Mb/s en upload Appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 destinations internationales et mobiles en France / Europe / Suisse

Bouquet TV de 180 chaînes avec décodeur Bbox 4K et enregistreur TV 100h



L'abonnement fibre Bbox ultym à 28,99 € par mois pendant un an puis 46,99 €. Les offres sont avec engagement d'un an, location du matériel inclus.



Poursuivons avec l'offre SFR Fibre POWER 8 qui propose un forfait fibre avec 2 Gb/s en descendant et 500 Mb/s en montant.

Résumons l'offre que propose SFR Fibre Power 8 :

2 Gb/s partagés en descendant et 500 Mb/s en montant.

Appels illimités vers les fixes en France + 100 pays et appels mobiles de France et DOM

200 Chaînes et service TV

SFR box 8 WiFi 6

L'abonnement Série limitée SFR Fibre Power 8 est au prix de 32 € par mois pendant 1 an puis 50 € par mois, avec un engagement d'un an.



Mais il n'y a pas que le 2 Gb/s, il y a aussi moins vite pour moins cher comme chez Orange avec la fibre à 400 Mb/s en montant et en descendant à 22,99 € pendant 12 mois puis 41,99 € /mois, ou encore chez RED by SFR avec du 1Gb/s en download et 500 Mb/s en upload à 22 € par mois. Chez Bouygues, on retrouve la Bbox must à 22,99 € par mois avec 1 Gb/s en descendant et 400 Mb/s en montant, et pour finir avec la SFR Box 7 avec 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi à 22 € par mois également.