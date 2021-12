Les forfaits fibres les moins chers du moment : le très haut débit à petit prix !

Certaines personnes sont toujours à la recherche du meilleur rapport qualité prix ou encore visent les plus petits prix possibles. Découvrez les offres les plus intéressantes concernant les accès à internet de type fibre.

Commençons par Sosh qui propose son forfait fibre à 14,99 € par mois pendant 12 mois puis 24,99 €, sans engagement, l'offre étant valable jusqu'au 20 décembre à 8h.

Résumons ce que propose l'opérateur :

300 Mb/s en descendant et 300 Mb/s en montant

en descendant et en montant Appels illimités vers les fixes en France, DOM et vers 100 destinations internationales

La TV avec 72 chaînes visionnables avec l'application mobile ou option décodeur TV à 5 € par mois

L'abonnement Sosh est au prix réduit de 14,99 € par mois pendant 1 an puis 29,99 € ensuite avec un engagement d'un an.



Passons ensuite à l'opérateur Red by SFR avec son forfait fibre avec jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi à seulement 22 € par mois avec un mois offert (il existe une version à 300 Mbps montant et descendant au même prix, mais pourquoi se priver).

Voici ce que propose le forfait fibre Red by SFR :

1 Gb/s en download et 500 Mb/s en upload

et 500 Mb/s en upload Appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 100 destinations internationales

Bouquet TV de 35 chaînes visionnables depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone

Achat d'un décodeur TV à 19 € au lieu de 60 € pour regarder les chaînes sur sa TV

Accès à 100 chaînes supplémentaires pour 3 € par mois

SFR Cloud 10 Go de stockage cloud inclus

L'abonnement fibre Red by SFR est à 22 € par mois avec un mois offert. L'offre est sans engagement et sans augmentation de prix et valable jusqu'au 20 décembre.



Passons ensuite à l'offre fibre Bbox must de Bouygues Telecom qui propose un débit de 1 Gb/s en montant et 400 Mb/s en descendant. Et comme elle est proposée exceptionnellement au même prix que l'offre Bbox fit (300 Mb/s / 200 Mb/s) autant en profiter !

Résumons l'offre Bbox must par Bouygues Telecom :

1 Gb/s en download et 400 Mb/s en upload

en download et 400 Mb/s en upload Appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 destinations internationales et mobiles en France

Diagnostic WiFi

Plus de 180 chaînes avec décodeur TV Bbox 4K et enregistreur TV 100h

L'abonnement fibre Bbox must est au prix de seulement 15,99 € par mois pendant 1 an puis 39,99 €, et si vous souhaitez plus de débit l'offre Bbox ultym est à 28,99 € par mois pendant un an puis 46,99 € avec 2 Gb/s et 600 Mb/s. Les offres sont avec engagement d'un an, location du matériel inclus.



Poursuivons avec l'offre série limitée SFR Fibre qui propose le forfait le moins cher. Pour 10 € par mois profitez de 500 Mb/s de débit en téléchargement pour passer ensuite à 38 € par mois après un an d'engagement.

Résumons l'offre que propose SFR Fibre Power 8 :

500 Mb/s en descendant et 500 Mb/s en montant

Appels illimités vers les fixes en France

160 chaînes et service TV

SFR box 7 WiFi 5

L'abonnement Série limitée SFR Fibre est au prix de 10 € par mois pendant 1 an puis 38 € par mois avec un engagement d'un an.



Terminons avec Free qui propose la Freebox Pop à 29,99 € par mois pendant un an, puis à 39,99 € par mois avec pas moins de 5 Gbit/s partagés en débit descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en débit montant.

Résumons l'offre que propose le forfait Freebox Pop :

5 Gb/s en descendant et 700 Mb/s en montant

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, DOM, États-Unis, Chine, Canada, Cambodge et vers les fixes de plus de 110 destinations.

220 chaînes et service TV

Freebox Pop à 29,99 € par mois pendant un an, puis à 39,99 € par mois