Quelles sont les meilleurs forfaits fibre de la rentrée ?

La rentrée est souvent synonyme de nouvel abonnement internet notamment pour les étudiants qui changent de logement, mais également pour ceux qui souhaitent tout simplement payer moins cher leur abonnement fibre actuel tout en accédant à une offre de meilleure qualité en termes de débits. La connexion internet est devenue un véritable enjeu en cette période de crise sanitaire, que ce soit pour les étudiants qui doivent parfois étudier en ligne, mais aussi pour l'ensemble des salariés encore actuellement en télétravail. Cette rentrée est donc le bon moment d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et avec une baisse de tarif en prime !

Commençons avec SFR qui propose actuellement quatre forfaits fibre :

Série limitée pour 10 € par mois avec un engagement de 12 mois puis 38 € par mois. Ce forfait comprend la SFR Box 7 avec un débit maximum de 500 Mbps, l’image 4K, 160 chaînes et les appels illimités sur les fixes en la France

SFR Fibre 8 pour 26 € par mois avec un engagement de 12 mois puis 45 € par mois. Vous profitez de la Box 8 avec un débit de 1 Gbps, l'image 4k HDR Dolby vision, 160 chaînes, et appels illimités vers les fixes en France.

SFR Power 8 pour 22 € par mois, engagement 12 mois puis 43 € par mois. La box 7 avec 1 Gbps, l'image 4K, 200 chaînes et appels illimités vers les fixes et mobiles en France sont compris dans l'offre.

SFR Power 8 pour 32 € par mois puis 50 € après 12 mois d'engagement. Dans l'offre, on trouve la Box 8 avec jusqu'à 2 Gbps de débit, image 4K HDR Dolby vision, Alexa, 200 chaînes et appels illimités vers les fixes et mobiles en France.



Passons ensuite à Bouygues Télécom qui propose lui aussi 4 forfaits fibre :

Bbox fit à 9,99 € par mois , puis 29,99 € après 1 an d’engagement. Il offre 300 Mbps de débit avec appels illimités vers les fixes et plus de 110 pays.

Série spéciale Bbox à 15,99 € par mois , puis 36,99 par mois après 1 an d'engagement. Il propose 500 Mbps, 180 chaîne TV et appels illimités vers les fixes et plus de 110 pays.

Bbox must à 22,99 € par mois, puis 39,99 € après 1 an d'engagement. Il offre 1 Gbps, 180 chaîne TV et appels illimités vers les fixes et mobiles et sur les fixes de plus de 110 pays.

Bbox ultym à 28,99 € par mois, puis 46,99 € après 1 an d'engagement. Il offre 2 Gbps, 180 chaîne TV et appels illimités vers les fixes et mobiles et sur les fixes de plus de 110 pays.



Continuons avec Sosh qui propose un forfait unique en promotion à seulement 14,99 € par mois puis 29,99 € après un an. Le forfait est sans engagement et propose un débit jusqu’à 300 Mbps avec les appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 100 destinations internationales.



Finissons avec le fournisseur d’accès Free qui propose deux forfaits :

Un forfait Fibre Révolution à 19,99 € par mois, avec un engagement d’un an et ensuite 44,99 € par mois. Avec un débit descendant jusqu’à 1 Gbps et de 600 Mbps en montant, vous aurez accès à une offre télévision complète avec TV by Canal inclus et profiterez d’appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations.

La Freebox Pop est à seulement 29,99 € par mois pendant un an, puis à 39,99 € par mois, avec des débits jusqu'à 5 Gbit/s partagés en descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en montant ! Le forfait est accompagné d'un accès TV et des appels illimités vers les fixes et mobiles et sur les fixes de plus de 110 pays.

Et pour ceux qui souhaitent un abonnement téléphonique pas cher, signalons les offres de Red by SFR qui propose 4 forfaits avec 5 Go, 70 Go, 100 Go et 130 Go à respectivement 5 €, 13 €, 15 € et 19 € par mois, mais aussi Free et son forfait mobile Série Free 90 Go à 8,99 € par mois seulement pendant 1 an, Cdiscount avec son offre 5 Go à 1,99 € et 80 Go à 7,99 €, Bouygues Telecom avec ses 4 forfaits B&You 5 Go, 70 Go, 100 Go et 130 Go à respectivement 4,99 €, 12,99 €, 14,99 € et 18,99 € par mois et enfin Sosh avec ses deux forfaits 60 Go et 80 Go à 13,99 € et 14,99 € par mois.