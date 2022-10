Quels forfaits fibre proposent des box avec support du WiFi 6 / 6E ?

Le WiFi 6 est arrivé sur le marché en 2019. Il apporte un débit maximal de 9,6 Gbps contre 6,9 Gbps pour le WiFi 5. Mais la grosse différence est son efficacité dans des environnements à forte densité d'appareils avec une meilleure stabilité du réseau et des performances accrues. Il permet également de réduire la latence, offre des vitesses de pointe beaucoup plus stables et permet une plus grande autonomie des appareils connectés grâce au TWT (Target Wake Time). Plus récent encore, le WiFi 6e amène l'utilisation d'une troisième bande de fréquence à 6 GHz qui permet un débit encore amélioré.

Voici donc parmi les quatre plus gros opérateurs, les forfaits où vous pouvez profiter du WiFi 6.

Commençons avec l'offre fibre Bbox ultym de Bouygues Telecom. Vous profitez ici de la dernière norme WiFi 6e. Cette dernière vous ouvre la fréquence du 6 GHz ce qui permet d'atteindre des débits nettement supérieurs de jusqu'à 11 Gb/s, ainsi qu'une latence plus faible.

Présentons l'offre Bbox ultym par Bouygues Telecom :

2 Gb/s en téléchargement et jusqu'à 900 Mb/s en envoi

WiFi 6e

Jusqu'à 2 répéteurs WiFi 6 inclus selon le résultat du diagnostic WiFi

TV avec plus de 180 chaînes

Décodeur TV Bbox 4K HDR

Enregistreur TV 100h

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France / Europe / Suisse, et vers les fixes de plus de 110 pays

Disney+ et Salto offerts pendant 6 mois

Bbox ultym de Bouygues Telecom à -60% à seulement 15,99 € par mois pendant 1 an



Continuons avec Free qui met à disposition deux forfaits fibre avec la norme WiFi 6 : la Freebox Pop à 29,99 € par mois pendant un an, puis à 39,99 € par mois ou encore la Freebox Delta à 39,99 € par mois pendant un an, puis à 49,99 € par mois qui bénéficie pour sa part de la technologie WiFi 6e.

Faisons un résumé des offres fibre Free :

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, DOM, États-Unis, Chine, Canada, Cambodge et vers les fixes de plus de 110 destinations.

5 Gb/s (Pop) ou 8 Gb/s (Delta) en descendant et 700 Mb/s en montant

(Pop) ou (Delta) en descendant et 700 Mb/s en montant WiFi 6 (Pop) et WiFi 6e (Delta)

220 chaînes et service TV

Des services de streaming inclus (Netflix, Canal Séries...) selon l'offre

Freebox Pop à 29,99 € par mois ou Freebox Delta à 39,99 € par mois



Poursuivons avec SFR qui vous propose deux forfaits fibre avec le WiFi 6 intégré : les forfaits SFR Fibre Power et SFR Fibre Premium.

Faisons un résumé des offres SFR Fibre Power et Premium :

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France (Power) ou en Europe (Premium)

2 Gb/s partagé pour Power ou 8 Gb/s (Premium) en descendant et 700 Mb/s (Power) ou 1 Gb/s (Premium) en montant

partagé pour Power ou 8 Gb/s (Premium) en descendant et 700 Mb/s (Power) ou 1 Gb/s (Premium) en montant SFR Box 8 TV (4K, HDR)

Box 4G incluse

200 chaînes et service TV

SFR Fibre Power à 26 € par mois et SFR Fibre Premium à 32 € par mois pendant un an avec engagement d'un an



Terminons avec Orange qui met aussi à disposition deux forfaits fibre, la Livebox Up Fibre avec WiFi 6, et la Livebox Max Fibre avec technologie WiFi 6e.

Voilà ce qu'Orange propose avec ses deux forfaits :

Appels illimités vers les fixes en France, DOM, USA et Canada

2 Gb/s (1 Gb/s par équipement pour le Up) en descendant et 600 Mb/s en montant pour le Up et 800 Mb/s pour le Max

(1 Gb/s par équipement pour le Up) en descendant et en montant pour le Up et 800 Mb/s pour le Max WiFi 6 pour le UP et 6e pour le Max

La TV avec 140 chaînes incluses avec le décodeur

incluses avec le décodeur Répéteur WiFi 6 fourni (10 €) (trois pour le Max)

Replay Max pour le Max

Airbox 20 Go pour le Max

WiFi sérénité pour le Max

Forfait fibre Livebox Up Fibre avec 2 Gb/s partagés et WiFi 6 à 29,99 € par mois ou Livebox Max Fibre avec 2 Gb/s et WiFi 6e à 34,99 €