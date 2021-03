Free Mobile propose son forfait 80 Go à seulement 9,99 € par mois pendant un an !

Free Mobile ajuste à la baisse le prix de son forfait mobile, qui passe à 9,99 €, et à la hausse la quantité de données mobiles, qui passe à 80 Go, une double bonne nouvelle pour ce forfait mobile sans engagement valable pendant un an !

Alors que la 5G Free est disponible à Paris, sans surcoût, depuis vendredi avec près de 200 sites pour lesquels les autorisations sont attendues dans les prochaines semaines, ce qui permettra à Free d'être présent dans 100% des arrondissements de la capitale, l'opérateur mobile ajuste un de ses forfaits mobiles.

Il s'agit de son forfait Série Free contenant 80 Go de données mobiles et affiché à seulement 9,99 € par mois pendant 12 mois, et ce sans engagement. Cette offre est valable jusqu'au 23 mars 2021.

Rappelons qu'au bout d'un an, vous basculerez automatiquement vers le forfait Free Mobile à 19,99 € par mois proposant 150 Go de data avec support de la 5G. Ce forfait à 19,99 € n'est d'ailleurs facturé que 15,99 € pour les abonnés Freebox et seulement 9,99 € pour les abonnés Freebox Pop et dans les deux cas avec un volume data illimité en 4G et 5G ! Intéressant !

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM (hors Mayotte).

en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM (hors Mayotte). 80 Go de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 8 Go de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà)



Et du côté de la concurrence, n'oubliez pas de consulter les dernières offres avec Red by SFR qui propose des forfaits 100 Go et 200 Go à 13 € et 15 € par mois sans variation de prix au bout d'un an, mais aussi Sosh avec trois forfaits mobiles de 60 Go à 100 Go et de 13,99 € par mois à 15,99 € par mois même après un an, Bouygues Telecom via sa marque B&You avec un forfait mobile 200 Go à 14,99 € par mois et un autre forfait 100 Go à 12,99 € par mois et enfin Cdiscount Mobile let son forfait 200 Go à moins de 10 € par mois pendant un an !