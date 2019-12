Forfaits internet et mobile : Bouygues propose 1 mois gratuit et 3 à 6 mois à Spotify Premium

Bouygues Télécom modifie encore une fois totalement ses offres concernant ses forfaits mobiles B&You avec cette semaine le retour à 3 forfaits avec le premier mois d'abonnement offert et 3 mois d'abonnement à Spotify Premium. Et du côté des box internet on passe à 6 mois d'abonnement gratuits au service de musique illimitée.

Après une passe d'arme mouvementée la semaine dernière avec RED, qui se sont livrés un duel à coup d'options offertes et de baisses de prix, cette semaine Bouygues Telecom revient à sa précédente offre, d'ailleurs très intéressante, avec sa marque B&You et 3 forfaits mobiles en Série Spéciale allant de 11,99 € à 19,99 € par mois pour 50 à 100 Go de data mobile, avec cette semaine le retour de l'offre permettant d'obtenir le premier mois d'abonnement offert !

Les forfaits sont sans engagement et les tarifs valables pour toute souscription jusqu'au 14 janvier avec un tarif garanti à vie.

Pour 11,99 € / mois, les abonnés auront droit aux appels et SMS / illimités ainsi qu'à 50 Go de data, dont 6 Go utilisables en roaming en Europe et DOM, et donc le 1er mois d'abonnement offert.

Le forfait intermédiaire à 14,99 € / mois propose les mêmes prestations mais avec 10 Go utilisable en roaming et un accès internet illimité le week-end permettant à votre quota de 50 Go de ne pas être consommé.

Enfin, le grand forfait de la Série Spéciale grimpe à 19,99 € / mois pour 100 Go de data mensuelle, dont 10 Go utilisable en roaming mais sans l'internet illimité du week-end.

Ces offres sont classiquement réservées aux nouveaux abonnés avec ouverture de ligne et SIM fournie facturées 10 €.

Et pour toute souscription d'un forfait mobile B&You, Bouygue Télécom vous offre actuellement 3 mois d'abonnement gratuits au service Spotify Premium (musique illimitée).



Du côté de l'internet fixe, Bouygues propose 3 offres avec les Bbox Fit, Bbox Must et Bbox Ultym avec des tarifs réduits la première année allant de 14,99 € à 24,99 € par mois, en ADSL ou Fibre. Pour toute souscription à l'une de ces box vous obtiendrez en plus 6 mois d'abonnement à Spotify Premium !

Concernant la Fibre, Bouygues propose une promotion spéciale avec l'abonnement Bbox Fit à seulement 14,99 € par mois pendant 12 mois, puis 26,99 € par mois ensuite avec un engagement d'un an et la location de la box incluse. Vous profiterez d’un débit jusqu’à 200 Mb/s en descendant et 100 Mb/s en montant, ainsi que des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations à l’international.

Même chose sur les forfaits fibre avec l' offre Bbox Must (500 Mb/s / 300 Mb/s) à seulement 19,99 € par mois durant 12 mois puis 34,99 €, ou encore l'offre Bbox Ultym (1 Gb/s / 500Mb/s) à 24,99 € par mois durant 12 mois puis 41,99 € qui intègre en plus en ce moment Canal+ Series ou un autre bonus au choix.

Notons que Bouygues prendra en charge jusqu'à 100 € de frais de résiliation de votre ancien opérateur pour tout engagement d'un an.

Dernière promotion à signaler, jusqu’au 29 décembre, bénéficiez de 100 € de remise immédiate avec le code promo NOEL100, de 70€ remboursés sur demande et d’une remise différée de 100 € pour la reprise de votre mobile. Vous pourrez également profiter d'un Galaxy Samsung S10 à 1 € + 8 € par mois durant 24 mois grâce au forfait Sensation 70 Go et avec en prime 60 € de remboursés sur les écouteurs Galaxy Buds.

Et pour rappel, vous trouverez dans notre section bon plan forfaits mobiles les dernières promotions comme par exemple le forfait mobile NRJ Mobile Woot 200 Go à seulement 9,99 € par mois pendant 1 an sans engagement.