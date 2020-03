Récapitulatif des différents forfaits internet ADSL et Fibre en promotion !

La concurrence pousse les opérateurs et leurs filiales à proposer régulièrement des promotions et bons plans sur leurs différents forfaits. Cette semaine, vous retrouverez ci-dessous les meilleures offres du moment au niveau des accès internet ADSL ou Fibre chez Orange, Sosh, SFR, Red by SFR, Free et Bouygues Telecom.

Commençons donc par Sosh, filiale d'Orange, qui propose une promotion sur son forfait internet fibre / ADSL avec la Boite Sosh proposée à seulement 14,99 € par mois, et ce, sans engagement.

En effet, Sosh propose la Boite Sosh ADSL à seulement 14,99 € par mois les 12 premiers mois au lieu de 19,99 € et la Boite Sosh Fibre également à 14,99 € par mois pendant un an au lieu de 29,99 €. Ces forfaits sont sans engagement. L'offre est valable jusqu’au 30 mars 2020. Il est important de préciser que cette offre est valable uniquement pour les nouveaux clients Orange et Sosh.

La boite Sosh Fibre propose du très haut débit en utilisant le réseau Orange jusqu’à 300 Mbit/s en téléchargement et 300 Mbit/s en envoi. Le raccordement à la fibre est offert, un technicien se déplacera chez vous.

Au niveau de la téléphonie, vous disposerez d'appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et DOM avec plus de 100 destinations internationales, mais si vous souhaitez des appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine et DOM, il vous faudra souscrire à une option au prix de 5 € par mois supplémentaire.

De plus, Sosh vous rembourse jusqu’à 100 € de frais de résiliation si vous êtes encore engagé chez un autre fournisseur.

Orange propose de son côté les abonnements Livebox Fibre et Up Fibre aux prix réduits de respectivement 22,99 € et 30,99 € (idem en ADSL) au lieu de 41,99 € (36,99 € en ADSL) et 49,99 € (44,99 € en ADSL).

Le forfait Livebox Fibre offre une connexion Fibre jusqu'à 400Mbit/s (download et upload), la Livebox Play, la TV d'Orange jusqu'à 160 chaînes ainsi que les appel illimités depuis le fixe vers les fixes.

Le forfait Livebox Fibre Up est similaire mais propose un débit en download de jusqu'à 2 Gbit/s partagé (1 Gbits/s par équipement) et de 600 Mbit/s en upload, la nouvelle Livebox 5 ainsi que la possibilité sur demande d'accéder à un 2ème décodeur TV, ou à des répéteurs Wifi pour étendre votre couverture dans toute la maison. Dans les deux cas un engagement de 12 mois est demandé.



L'opérateur SFR propose également des offres intéressantes avec sa filiale Red by SFR. Effectivement RED a lancé une nouvelle offre sur son abonnement internet Fibre ou THD RED Box qui est à 23 €, prix d'origine, mais qui comprend l'option "Appels illimités vers les mobiles" gratuitement et cela jusqu'au 2 mars 2020. Ce forfait est sans aucun engagement avec le prix qui n'évoluera pas.

Avec cet abonnement vous aurez un accès à internet en illimité de type Fibre avec jusqu'à 300 Mb/s en téléchargement et jusqu'à 300 Mb/s en envoi. Cette offre comprend également les appels illimités vers les mobiles en France (option normalement facturée 5€ par mois) ainsi que la location de la box qui est incluse. Les appels vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations depuis votre box sont également compris dans le forfait.

Si vous n'êtes pas éligible à l'offre Fibre ou THD, vous pouvez bénéficier de cette même offre via l'ADSL à un tarif de 16 € par mois.

La maison mère SFR propose également des offres Fibre avec notamment le forfait SFR Fibre qui comprend la location de la box plus le décodeur 4K, l'accès à 160 chaines TV, l'internet jusqu'à 500 Mb/s en download et upload, les appels illimités vers les fixes de France, et un stockage Cloud de 10 Go. Le prix est en ce moment en promotion à seulement 15 euros par mois durant 12 mois avec un engagement de 12 mois, le tarif revenant ensuite à 38 € par mois.

Vous pouvez également profiter de l'offre SFR Fibre Power à 25 € par mois durant 12 mois puis ensuite 45 € par mois, devrait vous satisfaire avec les mêmes prestations que précédemment à quelques variantes avec 200 chaînes TV (au lieu de 160), un stockage cloud de 100 Go (au lieu de 10 Go), des appels vers les fixes mais aussi les mobiles en illimité et enfin surtout un débit de 1 Gbit/s en download (au lieu de 500 Mbit/s).

Notons également la présence chez SFR d'une offre dédiée box 4G+ à 35 € par mois sans engagement pour ceux qui n'ont pas accès à l'ADSL ou la Fibre et qui veulent surfer avec débits atteignant jusqu'à 260 Mb/s en téléchargement et 50 Mb/s en émission.

Enfin, SFR propose une promotion DUO avec une offre fibre associée à une offre forfait mobile (celles décrites ci-dessus).

Vous pourrez ainsi acquérir encore moins cher les offres suivantes :



Poursuivons avec Free qui dispose aussi d'offres très intéressantes sur ses différents abonnements internet. Nous pouvons distinguer trois offres pertinentes sur les forfaits Freebox Mini 4K, Freebox Revolution ainsi que Freebox One.

Vous pourrez donc bénéficier de la Freebox Mini 4K à 14,99 € par mois pendant un an au lieu de 34,99 €. Le forfait est sous engagement d'un an . Avec cet abonnement, profitez de la fibre optique qui offre du très haut débit qui peut atteindre en débit descendant jusqu’à 1 Gbit/s et en débit montant jusqu’à 600 Mbit/s . Si vous n'êtes pas éligible à la fibre Freebox mini 4K est aussi compatible avec ADSL2+ et VDSL2 . D'un point de vue TV, vous pourrez accédez à plus de 220 chaînes dont 100 en HD. Enfin, en téléphonie, bénéficiez d'appels vers les fixes de plus de 110 destinations en illimités.





La Freebox Révolution est à 19,99 € par mois au lieu de 44,99 € pendant un an, ce forfait Révolution est également sous engagement d'un an . Avec cet abonnement, vous pourrez profiter d'une offre TV by Canal ainsi d'un lecteur Blu-Ray inclus. Les appels sont illimités envers les fixes et les mobiles en France, DOM (+110 destinations pour les fixes). Comme la Freebox Mini 4K, vous pourrez profiter de la fibre optique avec un débit descendant jusqu'à 1 Gbit/s et en débit montant jusqu'à 600 Mbit/s . Si vous n'êtes pas éligible à la fibre Freebox mini 4K est aussi compatible avec ADSL2+ et VDSL2 .





Pour finir, la Freebox One est en promotion à 29,99 € par mois pendant un an au lieu de 39,99 €. Comme pour les autres forfaits, l'engagement est d'un an. C'est en quelque sorte, l'abonnement "ultime" selon Free car vous aurez la possibilité de bénéficier d'une vitesse ultrarapide, avec la Fibre Free qui permet un débit jusqu'à 1Gbit/s en débit descendant et 600 Mbit/s en débit montant. Au niveau de la télévision, Netflix est inclus dans l'abonnement ainsi qu'un boitier 4K HDR pour une image sublimée. L'offre téléphonie est la même que celle de la Freebok Révolution.

Dans tous les forfaits, Free vous offre jusqu'à 100€ remboursés sur vos frais de résiliation chez votre ancien opérateur.

Enfin, terminons ce comparatif avec l'opérateur Bouygues Telecom qui propose également trois offres internet Fibre ou ADSL.

La première offre concerne l'abonnement fibre Bbox Fit à seulement 14,99 € par mois pendant 12 mois, puis 26,99 € par mois avec un engagement d'un an. La location de la box est incluse. Avec cet abonnement vous profiterez d’un débit jusqu’à 200 Mb/s en descendant et 100 Mb/s en montant, ainsi que des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations à l’international.

La deuxième offre concerne la Bbox Must est à seulement 19,99 € par mois pendant un an puis elle passe à 34,99 € par mois. Toujours sous engagement d'un an, la location de la box est incluse également. Vous profiterez d’un débit jusqu’à 500 Mb/s en descendant et 300 Mb/s en montant. Au niveau de la télévision, vous bénéficierez de plus de 180 chaînes et un enregistreur de 128 Go est disponible avec cette offre.

La dernière offre est sur la Bbox Ultym qui est 24,99 € par mois durant un an puis à 41,99 € par mois est sous engagement d'un an et la location de la box est toujours incluse. Vous aurez l'occasion de profiter d’un débit jusqu’à 1 Gbit/s en descendant et 500 Mb/s en montant avec cet abonnement. En plus de la télévision, vous aurez le droit au décodeur 4k et de plusieurs options télé très intéressantes avec en prime un bonus inclus au choix (Canal+ Series,...).

Dans le cas où vous n'êtes pas éligibles à la fibre, sachez que ces offres sont également disponibles en ADSL.

Bouygues prend en charge jusqu'à 100 € de frais de résiliation de votre ancien opérateur pour tout engagement d'un an.