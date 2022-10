Un forfait mobile 100 Go à moins de 12,99 € par mois seulement avec 1 mois offert, la bonne affaire !

A la recherche d'un forfait mobile pas cher ? Découvrez cette belle offre avec 100 Go de données mobiles à 12,99 € par mois, avec en prime un mois offert !

Jusqu'au 1er novembre inclus, NRJ mobile propose trois offres mobiles, dont la très intéressante offre proposant 100 Go de données mobiles à 12,99 € par mois avec un mois offert et sans augmentation de prix ensuite. Pour rappel, NRJ mobile a été lancé en 2005 par le groupe Crédit Mutuel-CIC et NRJ Group. Depuis décembre 2020, Bouygues Télécom est propriétaire de l'opérateur.

Revenons-en au forfait proposé qui intègre :

les appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, les DOM et depuis l’Europe.

depuis la France métropolitaine, les DOM et depuis l’Europe. 100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine dont 12 Go de data depuis l’UE et les DOM.

de données mobiles utilisables en France métropolitaine dont de data depuis l’UE et les DOM. la qualité du réseau Bouygues Télécom

l’activation de la carte SIM à 10 € au moment de la commande.

la portabilité du numéro sans frais



Le forfait mobile NRJ Mobile 100 Go est à seulement 12,99 € par mois sans engagement avec un mois offert



Signalons qu'actuellement NRJ Mobile propose deux autres forfaits en promotion :

Forfait mobile 50 Go à 9,99 € sans engagement (appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine + DOM et Europe, sans engagement, 10 Go en UE / DOM)

sans engagement (appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine + DOM et Europe, sans engagement, 10 Go en UE / DOM) Forfait mobile 140 Go à 14,99 € par mois sans engagement (Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, sans engagement, 15 Go en UE / DOM)

Et concernant la concurrence, signalons les offres de Free Mobile avec son forfait 110 Go à 13,99 € par mois, de Sosh et ses forfaits 100 Go et 120 Go à 17,99 € et 19,99 € par mois, ou de Cdiscount et ses 3 forfaits 50 Go, 100 Go et 120 Go à respectivement 9,99 €, 10,99 € et 13,99 € sans oublier les éternels concurrents RED avec ses forfaits 100 et 200 Go à 17 € et 20 €, et Bouygues Télécom avec 100 et 200 Go à 15,99 € et 19,99 €.