Bouygues Télécom diminue fortement le prix de son forfait mobile 100 Go

Bouygues Télécom met à disposition un forfait mobile 100 Go de data à un prix plus que réduit.

Bouygues Télécom propose donc jusqu'au 12 octobre son forfait mobile 4G avec 100 Go de données mobiles à petit prix, sachant que SFR a également baissé le sien dans la foulée, mais avec un prix plus élevé que celui de Bouygues.

Ce forfait est sans engagement et sans augmentation de prix et permet de profiter de la qualité du réseau Bouygues Télécom qui couvre 99 % de la population. Vous pouvez consulter les cartes de couverture de leur réseau mobile via ce lien.

Voilà ce que propose Bouygues Télécom :

Les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 100 Go de données mobiles 4G utilisables en France métropolitaine

de données mobiles 4G utilisables en France métropolitaine dont respectivement 20 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM (roaming).

Notons aussi que l'opérateur propose deux autres forfaits mobiles avec 200 Go en 4G et 130 Go en 5G à respectivement 19,99 € et 24,99 € par mois et toujours sans engagement et sans changement de prix après un an.



Concernant la concurrence, vous aurez le choix entre Sosh et ses forfaits 100 Go et 120 Go à 15,99 € et 19,99 € par mois, ou Free Mobile avec son forfait 110 Go à 12,99 € par mois, ou encore Cdiscount avec ses 4 forfaits 20 Go, 30 Go, 100 Go et 120 Go à 6,99 €, 7,99 €, 10,99 € et 13,99 € sans oublier RED avec ses 2 forfaits 100 Go et 200 Go à respectivement 15 € et 20 € par mois.