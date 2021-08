Forfaits mobiles avec 100 Go de data : trois opérateurs CASSENT les prix !

Les opérateurs mobiles semblent actuellement se focaliser sur le forfait mobile avec 100 Go de données mobiles, et les promotions s'enchaînent notamment chez RED, Sosh et B&You.

Après s'être focalisés un temps sur les forfaits mobiles avec une très grosse quantité de données mobiles, 200 Go notamment, puis ensuite sur les forfaits mobiles à petit prix, typiquement 5 € mais avec tout de même de la data, les opérateurs mobiles semblent actuellement batailler sur un forfait mobile intermédiaire à savoir 100 Go. Trois acteurs s'opposent dans ce domaine, RED by SFR, Bouygues Télécom et Sosh.

Commençons par RED qui propose un forfait mobile avec 100 Go de data à 12 € par mois, sans engagement, sans variation de prix après un an, et valable jusqu'au 24 août 2021. Ce dernier intègre 8 Go d'internet à l'étranger et l'option Cloud 100 Go est offerte, pour stocker ses documents sans souci.

Il intègre également les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union Européenne.



Poursuivons avec Bouygues Télcom et son offre promotionnelle Very B&You qui propose un forfait mobile avec 100 Go de données mobiles à 11,99 € par mois, lui aussi sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an et disponible jusqu'au 24 août 2021 au soir. Ce dernier inclue l'option gratuite B.tv offerte pendant 1 mois avec plus de 70 chaînes de télévision en illimité sur votre mobile.

Ce forfait comprend les appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine, ainsi que 15 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM.



Terminons enfin avec Sosh, la filiale d'Orange, qui propose un forfait mobile 100 Go de données mobiles à 15,99 € par mois, sans engagement, sans augmentation de prix après un an et valable jusqu'au 2 septembre 2021 à 9h. Un peu plus cher que les deux autres opérateurs, mais certains privilégient la qualité du réseau et du SAV d'Orange.

Ce forfait comprend les appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine et l'Europe et 15 Go de données mobiles utilisables depuis l'Europe.



Signalons également les autres forfaits mobiles Sosh 50 Go à 12,99 € par mois, Free Mobile 80 Go à 10,99 € par mois, Cdiscount 5 Go, 130 Go et 200 Go à respectivement 1,99 €, 7,99 € et 9,99 € par mois, sans oublier bien entendu Bouygues Télécom et ses forfaits 5 Go et 200 Go à respectivement 4,99 € et 14,99 € par mois et RED avec ses forfaits 5 Go et 200 Go à 5 € et 15 €.