4 forfaits mobiles avec 20 Go de data à 5 € par mois, quelle est la meilleure offre ?

Cette semaine marque le retour de la concurrence sur un créneau déserté par les operateurs mobiles ces dernières années, celui des forfaits à petit prix mais incluant tout de même un certain volume de données mobiles, suffisant pour surfer sans souci. Quatre forfaits sont ainsi disponibles pour encore quelques jours, et nous vous disons quel est le meilleur d'entre eux !

Commençons cette sélection par Bouygues Télécom qui propose un forfait mobile 20 Go à seulement 5,99 € sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an, forfait disponible jusqu'au 13 juin 2021.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 20 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine 12 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

de data utilisables en Europe et dans les DOM B TV offert pendant 1 mois pour profiter de +70 chaînes TV en illimité sur votre mobile



Passons ensuite à l'opération BEST-OF RED, la filiale de SFR propose en effet un forfait mobile contenant 20 Go de données mobiles à seulement 5 € par mois toujours sans variation de prix défini dans le temps et sans engagement. La aussi cette promotion très courte n'est valable que jusqu'au 13 juin 2021 inclus.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 20 de data 4G utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de data 4G utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 6 Go de data utilisables depuis l'Union européenne

A noter que vous aurez également la possibilité d'acheter un smartphone à prix réduit avec au choix un Xiaomi Redmi 9A à 66 € au lieu de 99 € pour l'entrée de gamme, ou bien un iPhone 12 avec 100€ de réduction et disponible 64 / 128 / 256 Go de stockage avec possibilité de paiement en 4X.



Continuons avec Sosh qui propose un forfait mobile en Série limitée, sans engagement et sans variation de prix au bout d'un an, qui est une vraie nouveauté chez la filiale d'Orange. Accéder sans restriction à ce qui est depuis des années le meilleur réseau mobile de France avec un bon SAV et le tout à prix réduit, alléchant !

Ce forfait mobile comprend donc 20 Go de données mobiles pour seulement 4,99 euros par mois, le tout sans engagement et sans variation de prix après un an. Attention, cette offre n'est valable que jusqu'au 14 juin à 9h.

Ce forfait propose les appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine et l'Europe, 20 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà) et 8 Go de data utilisables depuis l'Europe.



Enfin, l'opérateur mobile Prixtel propose des forfaits mobiles flexibles avec lesquels vous ne payez que ce que vous consommez. Prixtel propose notamment son forfait Le petit qui comporte appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine, mais aussi en Europe (Union européenne) et dans les DOM. Vous bénéficiez en plus de 20 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM. Enfin, le forfait est valable jusqu'au 15 juin et et sans engagement vous pouvez donc l'arrêter à tout moment.

Pour ce forfait, Prixtel propose 3 paliers de prix en fonction de votre consommation :

Jusqu'à 20 Go de données : 4,99 € par mois la première année puis 9,99 € par mois

Jusqu'à 30 Go de données : 7,99 € par mois la première année puis 12,99 € par mois

Jusqu'à 40 Go de données : 9,99 € par mois la première année puis 14,99 € par mois

Pour rappel, avec Prixtel, vous aurez toujours le choix entre les réseaux mobiles d'Orange et de SFR. Vous aurez ainsi la meilleure qualité de réception possible.



Si l'on compare ces quatre offres, Bouygues Télécom est le plus cher (5,99 € par mois), et Prixtel propose un tarif qui évoluera après un an, il ne reste en lice que les offres de Sosh et de RED. Si le prix est le même pour les deux, la quantité de data utilisable en Europe / DOM est plus importante chez Sosh (8 Go vs 6 Go) qui semble être le grand gagnant de la semaine, sans oublier que le réseau Orange est reconnu comme étant celui présentant les meilleurs débits et que le SAV est de qualité. Bref, pour une première incursion dans les forfaits à petits prix Sosh fait très fort !





Et n'hésitez pas à consulter les autres offres avec le forfait Free 80 Go à 11,99 €, les forfaits mobiles BEST-OF RED 60 Go à 8 € et 130 Go à 13 € par mois, les forfaits Very B&You de Bouygues Télcom 60 Go à 8,99 € et 140 Go à 12,99 € par mois, Sosh 60 Go et 100 Go à respectivement 13,99 € et 15,99 € par mois, et enfin les forfaits Cdiscount dont le 100 Go à 6,99 € par mois.