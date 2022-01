Forfaits mobiles avec au moins 200 Go de data : 3 offres top à partir de seulement 14,99 € !

Les gros consommateurs de données mobiles doivent être ravis avec l'apparition cette semaine de forfaits mobiles possédaent au minimum 200 Go de data, que ce soit chez Free Mobile, Bouygues Télécom ou encore RED by SFR. Faisons le point.

Les opérateurs mobiles Free Mobile, SFR (avec RED) et Bouygues Télécom proposent pendant seulement quelques jours des forfaits mobiles idéaux pour les gros consommateurs de données, avec plus de 200 Go au menu. Idéal que l'on soit constamment en déplacement ou encore dans l'optique de remplacer à son domicile sa (trop lente) connexion ADSL. Si vous souhaitez plus de détails, vous pouvez notamment consulter ce site qui compare les forfaits 200 Go.

Comme indiqué, trois offres très intéressantes sont actuellement disponibles, dont deux d'entre elles seulement pour quelques jours donc ne tardez pas.

Commençons avec Bouygues télécom qui propose un forfait mobile avec 200 Go de data à seulement 14,99 € par mois et sans engagement. Cette offre est valable jusqu’au 17 janvier 2022 au soir.

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine dont 20 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM



Le forfait mobile Bouygues Télécom 200 Go à 14,99 € par mois





Passons ensuite à son éternel concurrent, à savoir RED by SFR qui met à disposition un forfait mobile avec 200 Go de data à seulement 15 € par mois et également sans engagement. Attention, cette offre n'est valable que jusqu’au 16 janvier 2022.

Ce forfait propose :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et DOM

en France métropolitaine et 200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine avec en plus 17 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM



Le forfait mobile RED by SFR 200 Go à 15 € par mois





Finissons avec Free Mobile qui, pour son 10e anniversaire, propose un forfait mobile avec 210 Go de données à 19,99 € par mois sans engagement. Il remplace l’ancien forfait mobile à 150 Go qui était jusqu'alors proposé.

Pour rappel, le tarif passe à seulement 15,99 € pour les abonnés Freebox et même seulement 9,99 € pour les abonnés Freebox Pop avec en prime dans le deux cas un volume de data illimité en 4G et 5G !

Ce forfait propose :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, USA, Canada, Chine et DOM

en France métropolitaine, USA, Canada, Chine et DOM 210 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine ( 5G / 4G+ ) et data illimitée pour les abonnés Freebox

de données mobiles utilisables en France métropolitaine ( ) et data pour les abonnés Freebox plus 25 Go de data utilisables dans plus de 70 destinations

Le forfait mobile Free 210 Go à 19,99 € par mois