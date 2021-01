Quel forfait mobile choisir avec 200 Go de data ?

Le bon plan mobile du jour concerne Red by SFR qui propose en ce moment un forfait mobile 200 Go de data à 15 € par mois avec un prix qui n'évoluera pas au bout d'un et sans engagement. Cette offre est disponible jusqu'au 2 février 2021.

Ce forfait comprend :

Appels SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en UE et dans les DOM

en France métropolitaine, en UE et dans les DOM 200 Go de data utilisables en France métropolitaine

de data utilisables en France métropolitaine 15 Go de data utilisables en UE et dans les DOM

de data utilisables en UE et dans les DOM La carte SIM à 10 € lors de la commande





Vous trouverez une offre similaire chez son concurrent Bouygues Telecom via sa marque B&You qui propose un forfait mobile 200 Go de donnés mobiles à 14,99 € par mois sans engagement et sans variation de prix au bout d'un an. Cette promotion est également valable jusqu'au 2 février 2021.

Ce forfait inclut :

Appels et SMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 200 Go de data utilisables en France métropolitaine

de data utilisables en France métropolitaine 15 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

de data utilisables en Europe et dans les DOM La carte SIM à 10 € lors de la commande

Si l'on compare ces deux forfaits on constate qu'ils sont quasiment identiques sur le papier avec la seule différence des MMS qui ne sont en illimité qu'en France pour B&You (DOM et Europe en plus pour RED). Mais ce qui va réellement faire la différence entre ces deux offres est les options incluses avec ces dernières, sur le papier avantage à B&You (présentation du numéro de l'appelant, double appel, service Conférence.. sont intégrés gratuitement chez B&You mais payants chez RED)

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter la concurrence avec Sosh qui propose un trois forfaits mobiles en promotion avec des forfaits 60 Go, 70 Go et 100 Go pour 13,99 €, 14,99 € et 15,99 € par mois, mais aussi Free avec le forfait Serie Free 80 Go à 11,99 € par mois !