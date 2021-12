Forfaits mobiles à 10 € : lutte acharnée autours de RED, B&You, Cdiscount et Free

La concurrence est rude entre les opérateurs. Chacun veut attirer le maximum de personnes et pour la saison hivernale, les tarifs se sont alignés sur une proposition tarifaire autours de 10 €. Voici un résumé des offres disponibles.

Commençons par RED by SFR avec son offre à 10 € par mois avec 40 Go de data. L'offre est valable jusqu'au 13 décembre 2021.

Ce forfait inclut :

40 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine sur de la 4G (usage bloqué au-delà)

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 6 Go de data utilisables depuis l'Union européenne



Forfait mobile RED by SFR 40 Go à 10 € par mois sans engagement





Continuons avec Free Mobile qui vient de passer son forfait mobile à 9,99 € par mois pour 70 Go de data pendant un an, ensuite le forfait passe sur l'offre plus complète à 19,99 €. L'offre est valable jusqu'au 14 décembre 2021.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et les DOM

en France métropolitaine et les DOM 70 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine 8 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

Le forfait mobile Free 70 Go à 9,99 € par mois pendant un an

Poursuivons avec Bouygues Télécom qui propose avec B&You, un forfait à 9,99 € par mois sans engagement, la promotion étant valable jusqu'au 14 décembre.

Ce forfait comprend :

40 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 6 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM



Le forfait mobile B&You 40 Go est au prix de 9,99 € par mois



Pour finir, passons chez Cdiscount qui propose un forfait mobile 50 Go à 9,99 € par mois, sans engagement et sans changement de prix après un an. L'offre est valable jusqu'au 14 décembre.

Voilà ce que comprend le forfait:

50 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 9 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

Le forfait Cdiscount Mobile 50 Go est au prix de 9,99 € par mois



