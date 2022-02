Forfaits mobiles à 10 € : le meilleur à petit prix autour de RED, B&You, Free Mobile et Prixtel

La nouvelle année vient de commencer et les forfaits mobiles continuent de fleurir avec de nombreuses promotions. On a sélectionné pour vous ceux à 10 € par mois avec Free Mobile, RED by SFR, Bouygues Télécom et Prixtel.



Commençons avec Free Mobile qui propose son forfait mobile à 10,99 € par mois pour 80 Go de data pendant un an, ensuite le forfait passe sur l'offre plus complète à 19,99 €. L'offre est valable jusqu'au 15 février 2022.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et les DOM

en France métropolitaine et les DOM 80 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine 8 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

Le forfait mobile Free 80 Go à 10,99 € par mois pendant un an

Passons ensuite chez RED by SFR avec son offre à 10 € par mois qui offre 40 Go de data. L'offre est valable jusqu'au 7 février 2022.

Ce forfait inclut :

40 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine sur de la 4G (usage bloqué au-delà)

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 7 Go de data utilisables depuis l'Union européenne



Forfait mobile RED by SFR 40 Go à 10 € par mois sans engagement





Poursuivons avec l'opérateur Bouygues Télécom qui offre avec B&You, un forfait mobile 40 Go à 9,99 € par mois sans engagement, la promotion est valable jusqu'au 2 février janvier.

Ce forfait comprend :

40 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 7 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM



Le forfait mobile B&You 40 Go est au prix de 9,99 € par mois

Finissons avec l'opérateur Prixtel qui propose un forfait mobile Le géant avec 100 Go à 9,99 € par mois mais seulement pendant un an puis 15,99 € ensuite, sans engagement. L'offre est valable jusqu'au 8 février 2022. Attention, il s'agit ici d'un forfait flexible, si vous consommez plus de 100 Go par mois le prix évoluera par pallier jusqu'à 160 Go, sachant que vous pouvez également activer la 5G pour 5 € de plus par mois.



Ce forfait comprend :

100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine (forfait flexible)

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, UE et DOM

Appels illimités vers USA / Canada + fixe UE/DOM

20 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

Le forfait mobile Prixtel Le géant 100 Go est au prix de 9,99 € par mois