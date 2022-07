Quels forfaits mobiles choisir à 10 € ?

Les vacances d’été ont enfin commencé et vous avez fait beaucoup d’économie pour partir dans votre lieu préféré. Nous avons donc décidé de vous proposer une liste de forfaits mobiles autour de 10 € avec Prixtel, SFR, Free ou encore NRJ Mobile.

Commençons avec Prixtel qui propose un des forfaits mobiles avec un maximum de data pour un prix mini. Son offre Le penta propose 100 Go à 9,99 € par mois, mais seulement pendant un an puis 12,99 € ensuite, le tout sans engagement. L’offre est actuellement en série limitée. Pour information, si vous dépassez les 100 Go par mois le prix évoluera par palier jusqu’à 160 Go (15,99 € par mois), sachant que vous pouvez également activer la 5G pour 5 € de plus par mois.

Ce forfait comprend :

100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine (forfait flexible)

de données mobiles utilisables en France métropolitaine (forfait flexible) Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, UE et DOM

Appels illimités vers USA / Canada + fixe UE/DOM

20 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

Le forfait mobile Prixtel Le penta 100 Go est au prix de 9,99 € par mois



Poursuivons avec SFR qui propose une offre à 10 € par mois puis 30 € par mois après un an. Le forfait comprend pas moins de 80 Go de data utilisable en Europe et dans les DOM.

Ce forfait inclut :

80 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine, Europe et DOM

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, DOM et dans l’Union européenne

en France métropolitaine, DOM et dans l’Union européenne 80 Go de data utilisables depuis l’Union européenne et les DOM



Forfait mobile SFR 80 Go à 10 € par mois sans engagement





Continuons avec Free Mobile qui propose un forfait mobile affiché au tout petit prix de 9,99 € par mois avec 90 Go de data pendant un an, ensuite le forfait passe sur l’offre plus complète à 19,99 €. L’offre est valable jusqu’au 19 juillet 2022.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et les DOM

en France métropolitaine et les DOM 90 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine 12 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

Le forfait mobile Free 90 Go à 9,99 € par mois pendant un an

Finissons avec l’opérateur mobile NRJ Mobile qui propose un forfait mobile avec 90 Go de data pour seulement 9,99 € par mois. Cette offre est valable jusqu’au 12 juillet 2022. Ce forfait mobile est de plus sans engagement et surtout le prix n'évoluera pas même après un an.

Ce forfait en série limitée comprend :

Appels, SMS/MMS illimités.

90 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

10 Go de data depuis l’UE et les DOM.

Réseau Bouygues Télécom

Le forfait NRJ Mobile 90 Go à 9,99 € par mois



