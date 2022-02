6 forfaits mobiles à moins de 5 € par mois et avec minimum 5 Go de data

Commençons avec l’opérateur RED by SFR qui continue de nous offrir un forfait mobile avec 5 Go de données mobiles à seulement 5 € par mois sans engagement et sans changement de prix après un an. L’offre est valable jusqu’au 14 février 2022.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM

en France métropolitaine et dans les DOM 5 Go de data 4G utilisables en France métropolitaine (rechargeable)

de data 4G utilisables en France métropolitaine (rechargeable) 6 Go de data utilisables depuis l’Union européenne

Continuons ensuite avec NRJ mobile qui propose avec un forfait mobile avec 7 Go de données mobiles à seulement 4,99 € par mois sans changement de prix et sans engagement. L’offre est valable jusqu’au 15 février 2022 inclus.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 7 Go de data 4G utilisables en France métropolitaine

de data 4G utilisables en France métropolitaine 7 Go de data utilisables depuis l’Union européenne / DOM

de data utilisables depuis l’Union européenne / DOM Réseau Bouygues Télécom





Passons à l’opérateur Cdiscount Mobile avec son forfait mobile 8 Go à 3,99 € par mois pendant 12 mois puis 7,99 € par mois, sans engagement. Il est valable jusqu'au 15 février.

Ce forfait mobile en série limitée comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 8 Go de data 4G utilisables en France métropolitaine

de data 4G utilisables en France métropolitaine 8 Go de data utilisables depuis l’Union européenne / DOM

de data utilisables depuis l’Union européenne / DOM Réseau Bouygues Télécom



Continuons cette sélection par Bouygues Télécom qui met à disposition un forfait mobile 5 Go de données mobiles à seulement 4,99 € sans engagement. L’offre est disponible jusqu’au 15 février 2022.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 5 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine et depuis l’Europe et dans les DOM





Passons à l’opérateur mobile Prixtel avec son forfait Le petit à 4,99 € par mois avec 40 Go de data puis 9,99 € après un an d’abonnement et sans engagement. L’offre est valable jusqu’au 15 février 2022.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis UE / DOM

en France métropolitaine et depuis UE / DOM 40 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine 10 Go depuis l’Europe et dans les DOM

Réseau mobile SFR uniquement





Attention, il s'agit d'un forfait flexible donc si vous dépassez les 40 Go de data, le forfait passera à 7,99 € par mois, et si vous dépassez les 50 Go à 9,99 € par mois la première année avec un maximum de 60 Go.



Finissons avec SYMA qui propose un forfait à 4,90 € par mois avec 5 Go de data puis 7,90 € après un an d’abonnement et sans engagement.

Ce forfait comprend :