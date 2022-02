Forfaits mobiles à moins de 5 €, les promotions du moment !

Commençons avec l’opérateur Cdiscount Mobile avec son forfait mobile 8 Go de data à seulement 3,99 € par mois pendant 12 mois puis 7,99 € par mois ensuite, le tout sans engagement. Il est valable jusqu'au 1er mars inclus.

Ce forfait mobile en série limitée comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 8 Go de data 4G utilisables en France métropolitaine

de data 4G utilisables en France métropolitaine 8 Go de data utilisables depuis l’Union européenne / DOM

de data utilisables depuis l’Union européenne / DOM Réseau Bouygues Télécom



Passons à Bouygues Télécom qui met à disposition un forfait mobile 5 Go de données mobiles à seulement 4,99 € par mois sans engagement. L’offre est disponible jusqu’au 1er mars 2022.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 5 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine et depuis l’Europe et dans les DOM

L’opérateur RED by SFR propose pour sa part un forfait mobile avec 5 Go de données mobiles à seulement 5 € par mois sans engagement et sans changement de prix après un an. Le forfait est disponible jusqu’au 28 février 2022.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM

en France métropolitaine et dans les DOM 5 Go de data 4G utilisables en France métropolitaine (rechargeable)

de data 4G utilisables en France métropolitaine (rechargeable) 6 Go de data utilisables depuis l’Union européenne

Passons maintenant chez NRJ mobile qui propose un forfait mobile avec 7 Go de données mobiles à seulement 4,99 € par mois sans changement de prix et sans engagement. L’offre est valable jusqu’au 1er mars 2022 inclus.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 7 Go de data 4G utilisables en France métropolitaine

de data 4G utilisables en France métropolitaine 7 Go de data utilisables depuis l’Union européenne / DOM

de data utilisables depuis l’Union européenne / DOM Réseau Bouygues Télécom



Poursuivons avec l’opérateur mobile Prixtel et son forfait Le petit affiché à 4,99 € par mois avec 20 Go de data puis 9,99 € après un an d’abonnement et sans engagement. L’offre est valable jusqu’au 15 février 2022.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis UE / DOM

en France métropolitaine et depuis UE / DOM 20 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine 10 Go depuis l’Europe et dans les DOM

Réseau mobile SFR uniquement





Pour rappel, il s'agit d'un forfait extensible donc si vous dépassez les 20 Go de data, le forfait passera à 7,99 € par mois, et si vous dépassez les 30 Go à 9,99 € par mois la première année avec un maximum de 40 Go.



Finissons enfin avec SYMA qui propose son forfait le cinq à 4,90 € par mois avec 60 Go de data puis 7,90 € après un an d’abonnement et sans engagement.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis UE / DOM

mobiles utilisables en France métropolitaine

4 Go depuis l’Europe et dans les DOM

Réseau mobile SFR et Orange.



Et n'hésitez pas à consulter notre dernier bon plan sur les forfaits internet fibre pas cher.