Forfaits mobiles 5G : quels sont les meilleurs bons plans du moment ?

Découvrez 4 forfaits mobiles 5G avec le meilleur rapport prix / data avec pour opérateur Bouygues Télécom, Free, Prixtel et RED by SFR.

Commençons avec RED by SFR qui met à disposition deux superbes offres sur les forfaits mobiles 5G de 120 et 200 Go de données. Vous pouvez profiter du réseau dans la majorité des grandes agglomérations avec des antennes certifiées 5G et plus de 1671 sites.

L'opérateur met ainsi à disposition deux forfait mobile 5G 120 ou 200 Go à seulement 20 ou 24 € par mois. L'offre est valable jusqu'au 9 mai 2022.

L'offre comprend :

120 ou 200 Go en 5G / 4G+ en France (bloqué ensuite)

en 5G / 4G+ en France (bloqué ensuite) SMS / MMS illimités en France métropolitaine

Appels illimités vers les mobiles et fixes en France + 200 destinations étrangères

15 ou 17 Go depuis les zones Europe, DOM

Forfait mobile Red By SFR 5G 120 Go à 20 € par mois ou 200 Go à 24 € par mois



Passons maintenant chez Bouygues Télécom qui propose un forfait mobile 5G 130 Go pour 24,99 € par mois. Le tout est sans engagement.

L'offre comprend :

130 Go en 5G / 4G+ en France (réduit ensuite)

SMS / MMS illimités en France métropolitaine

Appels illimités vers les mobiles et fixes en France

25 Go depuis les zones Europe, DOM

Forfait mobile B&You 5G 130 Go à 24,99 € par mois



Continuons avec Prixtel et son forfait mobile Le géant à 14,99 € pour 140 Go avec l'option 5G (il faudra activer l'option 5G facturée 5€ par mois sur le forfait à 9,99 € par mois), valable jusqu'au 10 mai.



L'offre comprend :

140 Go en 5G / 4G+ en France (+3 € pour 170 Go et +6 € pour 200 Go)

SMS / MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE et DOM

Appels illimités vers les mobiles et fixes en France, USA / CANADA et fixes UE + DOM

20 Go depuis les zones Europe, DOM

Forfait mobile 5G Le géant 14,99 € pour 140 Go puis 20,99 € après un an.

Terminons par Free Mobile avec son forfait 5G 210 Go à 19,99 € par mois sans engagement. Signalons que si vous êtes un abonné Freebox, vous profiterez de la data illimitée en 5G avec un prix qui passe à 15,99 € par mois ou même 9,99 € par mois pour un abonné Freebox Pop.

L'offre comprend :

210 Go en 5G / 4G+ en France (réduit au-delà) et 5G illimitée pour les abonnés Freebox

SMS / MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers DOM

Appels illimités vers les mobiles et fixes en France, USA, Canada, Chine, DOM et vers les fixes de 100 destinations

25 Go depuis 70 destinations, et appels, SMS et MMS illimités depuis Europe, DOM, USA, Canada, Afr. du Sud, Nlle-Zélande, Australie, Israël

Forfait Free Mobile 210 Go 5G à 19,99 € par mois