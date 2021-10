Forfaits mobiles 5G : c'est peut-être le moment de basculer avec ces promotions

La 5G commence à se propager de plus en plus en France et les forfaits suivent avec des prix qui deviennent abordables chez Free, B&You, SFR, RED ou encore Orange.

Le réseau 5G se développe de plus en plus offrant du très haut débit surtout dans les grandes villes, mais pas que comme le montre cette carte de couverture de l'ARCEP. Il devient donc vraiment envisageable de choisir un tel forfait, et nous vous proposons ci-dessous une sélection de 4 offres très intéressantes.

Commençons par Free Mobile qui est un cas un peu particulier avec son forfait 5G 150 Go à 19,99 € par mois sans engagement. Un peu particulier, car si vous êtes un abonné Freebox vous bénéficierez d'une data illimitée en 5G ! Et ce n'est pas tout, car pour un abonné Freebox le prix passera à seulement 15,99 € par mois et même 9,99 € par mois pour un abonné Freebox Pop. Tout simplement imbattable ! L'opérateur dispose d'ailleurs du plus grand nombre d'antennes avec 1773 sites.

L'offre comprend :

150 Go en 5G / 4G+ en France (réduit au-delà) et 5G illimitée pour les abonnés Freebox

SMS / MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers DOM

Appels illimités vers les mobiles et fixes en France, USA, Canada, Chine, DOM et vers les fixes de 100 destinations

25 Go depuis 70 destinations, et appels, SMS et MMS illimités depuis Europe, DOM, USA, Canada, Afr. du Sud, Nlle-Zélande, Australie, Israël

Forfait Free Mobile 5G à 19,99 € par mois



Passons ensuite à Orange qui vient d'évoluer récemment en proposant des forfaits mobiles sans engagement. Il propose trois forfaits 5G dont le premier prix est un forfait 5G 120 Go à 20,99 € par mois pendant 12 mois puis 32,99 €. L'avantage de cet opérateur est la qualité de son réseau avec un débit théorique de 2,1 Gb/s en réception. A noter que sa filiale Sosh ne propose pas (encore) de forfaits 5G.

L'offre comprend :

120 Go en 5G / 4G+ en France (réduit au-delà)

SMS / MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers les DOM

Appels illimités vers les mobiles et fixes en France, Europe, DOM, Suisse et Andorre.

70 Go depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre

Forfait mobile Orange 5G à 20,99 € par mois



Continuons avec Bouygues Telecom qui est l'un des opérateurs à avoir investi très rapidement dans la 5G. Aujourd'hui, la 5G Bouygues est installée dans plus de 30 villes et l'opérateur envisage une couverture totale du territoire fin 2021. Il propose actuellement un forfait mobile 5G 130 Go à 24,99 € par mois et sans engagement.

L'offre comprend :

130 Go en 5G / 4G+ en France (réduit au-delà)

SMS / MMS illimités en France métropolitaine

Appels illimités vers les mobiles et fixes en France

20 Go depuis l'Europe / DOM

Forfait mobile Bouygues Telecom 5G 130 Go à 24,99 € par mois

Passons ensuite à SFR qui vient d'évoluer récemment en proposant des forfaits mobiles avec engagement. Il propose trois forfaits 5G dont le premier prix est un forfait 5G 90 Go à 20 € par mois pendant 12 mois puis 32 €.

L'offre comprend :

90 Go en 5G en France

SMS / MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers les DOM

90 Go depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre

Depuis l'étranger appels, SMS, MMS illimités depuis l'Europe, les DOM, la Suisse et Andorre

Forfait mobile SFR 5G à 20 € par mois



Finissons avec RED by SFR qui est le premier opérateur à avoir lancé son offre 5G abordable. Le réseau est disponible dans la majorité des grandes agglomérations avec des antennes certifiées 5G et plus de 1671 sites. Il propose un forfait mobile 5G 130 Go à 24 € par mois.





L'offre comprend :

130 Go en 5G / 4G+ en France (bloqué ensuite)

SMS / MMS illimités en France métropolitaine

Appels illimités vers les mobiles et fixes en France + 200 destinations étrangères

15 Go depuis les zones Europe, DOM

Forfait mobile Red By SFR 5G à 24 € par mois



