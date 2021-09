Trois forfaits mobiles 5G à moins de 20 € par mois, ça vous tente ?

Vous avez enfin un smartphone compatible avec la 5G et votre forfait ne suit pas ? Voilà trois offres pour moins de 20 €.

Le réseau 5G se développe de plus en plus offrant du très haut débit, alors même que les prix des forfaits compatibles commencent à devenir plus intéressants. Par exemple, trois opérateurs vous proposent actuellement pour moins de 20 € un accès à la 5G avec beaucoup de données.

Commençons par Free qui propose de base un forfait 5G à 19,99 € par mois sans engagement. Attention, signalons que si vous êtes un abonné Freebox le prix passera à 15,99 € et même à seulement 9,99 € si vous avez une Freebox Pop ! Et, cerise sur le gâteau, dans ces deux cas de figure la quantité de données mobile du forfait passera de 150 Go (pour les non-abonnés Freeboox), à.. la 5G en illimité ! Royal !

L'offre comprend :

Appels illimités vers les mobiles et fixes en France, USA, Canada, Chine, DOM et vers les fixes de 100 destinations

SMS / MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers DOM

150 Go en 5G / 4G+ en France (réduit au-delà) et 5G illimitée pour les abonnés Freebox

/ 4G+ en France (réduit au-delà) et pour les abonnés Freebox 25 Go depuis 70 destinations et appels, SMS et MMS illimités depuis Europe, DOM, USA, Canada, Afr. du Sud, Nlle-Zélande, Australie, Israël.

Le forfait mobile Free 5G au petit prix de 19,99 € par mois (15,99 € voir 9,99 € pour les abonnés Freebox avec 5G illimitée)



Passons ensuite à Coriolis qui met à disposition un forfait mobile 5G à 19,99 € par mois pendant 12 mois. L'offre comprend :

Appels illimités vers les mobiles et fixes européens

SMS / MMS illimités en France métropolitaine et en Europe

150 Go en 5G / 4G+ en France (réduit au-delà)

/ 4G+ en France (réduit au-delà) 14 Go depuis l'Europe

Le forfait mobile Coriolis 5G est donc au prix de 19,99 € par mois pendant 1 an puis 25 € par mois ensuite, sans engagement.



Finissons avec Syma qui propose un forfait mobile 5G 100 Go également à 19,99 € par mois. L'offre est composée de :

Appels illimités vers les mobiles et fixes européens

SMS / MMS illimités en France métropolitaine et en Europe

100 Go en 5G / 4G+ en France

en 5G / 4G+ en France 6 Go depuis l'Europe

Le forfait mobile Syma 5G est donc au prix de 19,99 €/mois.



Clairement, il apparaît que seule l'offre de Free Mobile est vraiment à considérer. De base le forfait 150 Go à 19,99 € par mois est déjà intéressant par rapport à la concurrence (notamment sur le fait que son prix n'évolue pas même après un an), mais si vous êtes un abonné Freebox c'est le jackpot avec un tarif qui s'effondre à 15,99 € voir 9,99 € par mois et surtout de la data illimitée en 5G. Qui dit mieux ?



N'oublions pas aussi B&You qui propose un forfait mobile 5G avec 130 Go de donnée à 24,99 € par mois sans engagement et RED by SFR avec un forfait mobile 5G 130 Go à 24 € par mois.