Free lance un forfait mobile 60 Go à seulement 10,99 € par mois pendant 1 an

Free Mobile vient de modifier son forfait de référence pour passer à 60 Go de données mobiles à seulement 10,99 € par mois pendant un an.

Pour rappel, ce forfait est sans engagement et valable un an, vous basculerez ensuite automatiquement vers le forfait Free Mobile à 19,99 € par mois proposant 100 Go de data (ou à 15,99 € et la data 4G illimitée pour les abonnés Freebox). Cette promotion est valable jusqu'au 1er décembre 2020.

Ce forfait inclut :

Appels illimités vers les mobiles et fixes France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

SMS et MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers DOM

60 Go de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

A l'étranger : appels, SMS, MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles d'Europe, des DOM et de France métropolitaine. Internet 8 Go par mois en 3G depuis Europe et DOM (au-delà : 0,0042€/Mo depuis Europe et DOM).



