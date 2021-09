Le forfait mobile avec 80 Go de data : la nouvelle référence des promotions ? Quatre opérateurs s'affrontent !

Commençons cette sélection par l'opérateur Sosh qui propose donc ce fameux forfait 80 Go de data à 14,99 € par mois, cette offre étant valable jusqu'au 27 septembre 2021 à 9h. Ici, pas de mauvaise surprise, Sosh utilise sans restriction le réseau mobile d'Orange, élu chaque année meilleur réseau mobile de France, mais c'est le forfait qui coûte le plus cher.

Ce forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine et l'Europe ainsi que 80 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà) et 10 Go depuis l'Europe.



Passons ensuite à Free Mobile qui propose son forfait Série Free 80 Go à seulement 9,99 € par mois pendant 1 an. Cette offre, sans engagement, est valable jusqu'au 21 septembre 2021. Le forfait est moins cher que celui de Sosh mais attention, il y a une subtilité.

En effet, contrairement à la concurrence, après un délai d'un an, vous basculerez automatiquement vers le forfait Free Mobile à 19,99 € par mois proposant 150 Go de data en 4G / 5G. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose d'autant que ce forfait n'est facturé que 15,99 € pour les abonnés Freebox et seulement 9,99 € pour les abonnés Freebox Pop avec en prime un volume de data illimité en 4G et 5G !

Tout comme Sosh le forfait Serie Free 80 Go inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM (hors Mayotte), 80 Go de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà), 10 Go de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà) et enfin l'application Free Ligue 1 qui vous permettra d'accéder au football gratuitement.



Passons enfin aux deux éternels concurrents RED et Bouygues Télécom qui proposent cette semaine leurs offres spéciales BIG RED et Very B&You avec des prix vraiment très intéressants et.. similaires !

RED propose ainsi son BIG RED avec notamment un forfait 80 Go à 10 € qui est sans engagement et sans variation de prix défini dans le temps. Cette promotion est valable jusqu'au 13 septembre au soir.



Et vous trouverez la même chose du côté de Bouygues Télécom avec son offre promotionnelle Very B&You, et notamment son forfait 80 Go à 9,99 € qui est sans engagement et sans augmentation de prix après un an et disponible jusqu'au 14 septembre 2021. Seule différence par rapport à RED, ce dernier inclut gratuitement pendant un mois de l'option B.tv avec plus de 70 chaînes de télévision en illimité sur votre mobile et la quantité de data à l'étranger est un peu plus élevée (15 Go vs 10 Go pour RED).



Mais dans la vie il n'y a pas que le forfait avec 80 Go de data ! Vous trouverez donc de nombreux forfaits mobiles en promotion chez l'ensemble des opérateurs avec Sosh et ses 2 forfaits 60 Go et 80 Go à 13,99 € et 14,99 € par mois, RED et Le BIG RED avec 5, 80, 100 et 200 Go à respectivement 5, 10, 12 et 15 € par mois et Bouygues Télécom avec son Very B&You avec 5, 80, 100 et 200 Go à respectivement 4,99, 9,99, 11,99 et 14,99 € par mois et enfin Cdiscount et ses forfaits 5 Go, 130 Go et 200 Go à 1,99 €, 7,99 € et 9,99 € par mois !