Forfait mobile : Prixtel propose un forfait ajustable Giga Série jusqu'à 200 Go à partir de 14,99 €

Le bon plan mobile du jour concerne l'opérateur Prixtel qui propose des forfaits mobiles ajustables en France depuis plus de 15 ans.

Mais qu'est-ce qu'un forfait ajustable ?

Un forfait ajustable va automatiquement adapter le tarif de votre forfait mobile en fonction de votre consommation réelle en données mobiles, et cela tous les mois. C'est une manière efficace pour ne pas se retrouver hors forfait.

Prenons pour exemple des vacances en famille, vous risquez de consommer plus de data que d'habitude pour communiquer avec vos amis sur les réseaux sociaux. Dans cette situation, votre forfait ajustable continuera de s'adapter à vous en vous évitant du hors forfait facturé très cher. Mais lorsque vous rentrerez de vos vacances, votre forfait Prixtel s'adaptera à nouveau sur une consommation mobile moins importante et votre facture sera moins élevée.

Au final, ce forfait ajustable va vous permettre de réaliser des économies tous les mois, de façon totalement automatique sans que vous n'ayez rien à gérer.

L'offre du jour de Prixtel propose son nouveau forfait ajustable sans engagement à partir de seulement 14,99 euros par mois pour 50 Go de données mobiles et va jusqu'à 200 Go de données mobiles pour 26,99 € seulement. De plus, le premier mois est offert ! Cette promotion est valable jusqu’au 16 juin 2020.

Prixtel propose 3 paliers de prix en fonction de votre consommation en data :

Jusqu'à 50 Go de données : 14,99 € par mois

Jusqu'à 100 Go de données : 20,99 € par mois

Jusqu'à 200 Go de données (+ appels et SMS illimités en France vers UE, DOM et USA) : 26,99 € par mois



Précisons que ce forfait inclus également les appels, SMS, MMS illimités en France vers les fixes et mobiles, mais également ceux depuis l'Europe et les DOM vers la France, et que la quantité de data en Europe est de 12 Go (prise sur votre quota).



Précisons que Prixtel utilise au choix les réseaux mobiles d'Orange et de SFR et que vous avez la possibilité, au moment de la souscription ou ultérieurement, de choisir celui de votre choix afin de bénéficier en toutes circonstances de la meilleure qualité de réception possible



Découvrir le forfait mobile "Giga Série" à partir de 14,99 € par mois

Il est à noter que le "Giga Série" n'est pas le seul forfait ajustable disponible chez Prixtel. En effet, vous pourrez retrouver le forfait mobile "L'essentiel" à partir de 2 € par mois, qui varie de 2 heures à 6 heures d'appels, SMS/MMS illimités et jusqu'à 200 Mo de données mobiles, mais également le forfait mobile "Le complet" à partir de 4,99 € par mois la première année, avec appels, SMS/MMS illimités et jusqu'à 50 Go de données mobiles.