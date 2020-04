Forfait mobile illimité 5 Go sur les réseaux Orange et SFR à partir de 4,99 € par mois seulement

Le bon plan mobile du jour concerne l'opérateur Prixtel présent en France depuis plus de 15 ans. Ce dernier propose une solution innovante dans le domaine des forfaits mobiles avec un forfait mobile ajustable.

Mais qu'est-ce qu'un forfait ajustable ?

Un forfait ajustable consiste à adapter automatiquement le tarif de votre forfait mobile chaque mois en fonction de votre consommation réelle en données mobiles, une manière efficace pour ne plus vous retrouver facturé à des prix abusifs en hors forfait.

Si l'on compare avec un forfait mobile classique que nous connaissons tous, le forfait mobile ajustable apporte un réel avantage par rapport à un forfait qui ne tient pas compte des variations dans votre consommation, à savoir payer le juste prix !

Lorsque vous êtes en vacances, vous risquez de consommer plus de data que d'habitude pour partager avec vos proches votre aventure. Dans cette situation, votre forfait ajustable continuera de s'adapter à vous en vous évitant du hors forfait facturé très cher. Mais cela fonctionne également dans le sens inverse, quand vous rentrerez de vacances, votre forfait s'adaptera à une consommation mobile moins importante et votre facture sera moins élevée.

Au final, un forfait ajustable va vous permettre de réaliser des économies tous les mois, de façon totalement automatique sans que vous n'ayez rien à gérer.

Pour en revenir à l'offre du jour, l'opérateur Prixtel propose son forfait ajustable sans engagement à partir de seulement 4,99 euros par mois pendant les 12 premiers mois. Cette promotion est valable jusqu’au 21 avril.

Prixtel propose 3 paliers qui correspondent aux ajustements du forfait mobile :

Jusqu’à 5 Go de données : 4,99 € par mois (au lieu de 9,99 €)

Jusqu’à 15 Go de données : 9,99 € par mois (au lieu de 14,99 €)

Jusqu’à 50 Go de données : 14,99 € par mois (au lieu de 19,99 €)



Ce forfait comprend bien entendu également les appels, SMS, MMS illimités en France vers les fixes et mobiles, mais également ceux depuis l'Europe et les DOM vers la France.

Précisons que Prixtel utilise au choix les réseaux mobiles d'Orange et de SFR et que vous avez la possibilité, au moment de la souscription ou ultérieurement, de choisir celui de votre choix afin de bénéficier en toutes circonstances de la meilleure qualité de réception possible. De plus, c'est un forfait sans engagement alors pourquoi ne pas se laisser tenter ?

Découvrir le forfait mobile "Le complet "à partir de 4,99 € par mois durant 12 mois