Forfaits mobiles : B&You, RED et Sosh : forfaits mobiles 100 Go à 16 €, mais lequel choisir ?

Commençons avec Bouygues Telecom qui via sa marque B&You propose un forfait 100 Go de données mobiles pour 15,99 € par mois seulement avec un prix qui ne bougera pas au bout d'un an et sans engagement. Cette offre est disponible jusqu'au 9 juin 2020.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi en Europe et dans les DOM.

en France métropolitaine, mais aussi en Europe et dans les DOM. 100 Go de data utilisables en France métropolitaine, dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM

de data utilisables en France métropolitaine, dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM Spotify Premium offert pendant 3 mois

pendant 3 mois La carte sim à 10 € lors de la commande



Ensuite, vous pourrez retrouver le forfait 100 Go, sans engagement, de Red by SFR à 16 € par mois, sans variation de prix au bout de quelques mois. L'offre est disponible jusqu'au 8 juin 2020.

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM.

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM. 100 Go de data utilisables en France métropolitaine

de data utilisables en France métropolitaine 10 Go de data utilisables dans l'Union européenne et dans les DOM

de data utilisables dans l'Union européenne et dans les DOM La possibilité de posséder 15 Go de data depuis l'UE, les DOM, la Suisse, l'Andorre, les USA, mais aussi le Canada pour 5 € de plus par mois

par mois La carte sim à 10 € lors de la commande



Enfin, chez Sosh, vous aurez l'occasion de profiter d'un forfait 100 Go de data à 16,99 € par mois, sans engagement et sans prix qui varie même au bout d'un an. La promotion se termine le 22 juin 2020 à 9h.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 100 Go de data 4G en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data 4G en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 15 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM (débit réduit au-delà)

de data utilisables en Europe et dans les DOM (débit réduit au-delà) La carte SIM à 10 € lors de la commande



Pour choisir le meilleur forfait mobile à 100 Go de data, il faut bien connaître vos besoins. Privilégiez Sosh si vous avez besoin d'un bon SAV et que c'est essentiel pour vous. En revanche, si le SAV vous importe peu et que vous avez besoin d'une solution capable de se moduler à chaque mois à vos besoins préférez RED by SFR. Enfin, si vous souhaitez une multitude d'options gratuites aussi utiles les unes que les autres alors Bouygues Telecom sera plus adaptée à vos envies.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans mobiles concernant le retour de 4 forfaits B&You à partir de 4,99 € par mois, mais aussi la fibre pour 14,99 € par mois pendant un an avec la Boite Sosh.