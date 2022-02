RED casse les prix de ses forfaits mobiles avec le BIG RED : de 10 à 200 Go pour de 5 à 15 € par mois !

Comme régulièrement le vendredi en fin d'après-midi, histoire de court-circuiter une éventuelle riposte de son concurrent Bouygues Télécom (^^), RED by SR lance donc pour moins de 3 jours son opération spéciale Le BIG RED avec des prix ultras intéressants. Une très bonne occasion pour changer d'opérateur mobile en faisant des économies !

RED propose ainsi trois forfaits mobiles 4G :



sans oublier le plus classique forfait 5G :



Ces forfaits sont tous sans engagement et sans variation de prix défini dans le temps. Attention, ne tardez pas, ils ne sont disponibles que jusqu'à ce lundi 7 février à 9h.

Ces forfaits proposent tous les appels et SMS/MMS en illimité en France métropolitaine et dans l'Union européenne et différentes quantités de données mobiles à l'étranger (roaming), respectivement pour les 4 forfaits ci-dessus 7 Go, 14 Go, 17 Go, et 15 Go.

Découvrir les forfaits mobiles Le BIG RED



Concernant la concurrence signalons Free Mobile avec son forfait 80 Go à 10,99 € par mois, ou encore Sosh et ses forfaits 50 Go et 100 Go à 12,99 € et 15,99 € par mois, ou Cdiscount et ses 3 forfaits de 8 à 100 Go pour de 3,99 € à 8,99 € sans oublier bien entendu Bouygues Télécom et ses 5 forfaits B&You 5 Go, 40 Go, 70 Go, 100 Go et 130 Go à 4,99 €, 9,99 €, 12,99 €, 14,99 € et 18,99 €, ce dernier qui mettra probablement à jour ses forfaits dans la soirée ou dans le week-end pour contrer RED.