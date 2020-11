Bouygues Télécom propose un forfait mobile 50 Go à 11,99 € par mois en plus du 100 Go à 14,99 € !

RED (SFR) et Bouygues ne cessent de se répondre à coup de promotions, d'alignement de prix, de modifications dès que l'un d'entre eux bouge..bref, une forte concurrence très suivie par les équipes des deux opérateurs.

Comme nous vous l'avons annoncé hier soir, RED propose deux forfaits mobiles, un très intéressant 200 Go de data à 15 € par mois et un 50 Go à 12 €.

Bouygues Télécom n'a, comme d'habitude, pas tardé à réagir à l'offre de son éternel concurrent puisqu'il lance un nouveau forfait mobile proposant 50 Go de données mobiles à seulement 11,99 € soit le même forfait que RED. Pas d'alignement par contre sur l'offre à 200 Go !

Ce forfait est disponible jusqu'au premier décembre 2020, est sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an.

Et vous trouverez également toujours le forfait 100 Go affiché à 14,99 €.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 50 ou 100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine, dont 6 ou 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

de données mobiles utilisables en France métropolitaine, dont utilisables en Europe et dans les DOM. Spotify Premium offert pendant 3 mois

La carte SIM à 10 € lors de la commande



Et n'oubliez pas de consulter les promotions chez la concurrence avec un forfait Free Mobile 60 Go de data à 10,99 € par mois pendant 12 mois, des forfaits mobiles 40 Go à 11,99 €, 70 Go et 100 Go à 14,99 € et 20,99 € chez Sosh ou bien encore les forfaits mobiles 200 Go à 14,99 € et 50 Go à 11,99 € chez RED !