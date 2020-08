Bouygues Télécom propose son forfait mobile 100 Go à moins de 14 € !

Bouygues propose son forfait mobile B&You proposant pas moins de 100 Go de données mobiles et affiché à seulement 13,99 € par moi , le tout sans engagement et sans augmentation de prix !

A la recherche d'un forfait mobile en promotion, d'un acteur connu, et proposant une grosse quantité de données mobiles ? Le forfait mobile de Bouygues Télécom proposé depuis aujourd'hui devrait vous intéresser !

Ce forfait mobile propose 100 Go de data pour seulement 13,99 € par mois. Il est disponible jusqu'au 26 août 2020 et est sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine, dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

de données mobiles utilisables en France métropolitaine, dont utilisables en Europe et dans les DOM. Spotify Premium offert pendant 3 mois

pendant 3 mois La carte SIM à 10 € lors de la commande



Et si vous préférez les offres de la concurrence, sachez que le forfait mobile 100 Go de Red by SFR est affiché à 16 € par mois et le forfait mobile 100 Go de Cdiscount Mobile à 10 € par mois.

Et avec "seulement" 80 Go de data, vous trouverez deux autres forfaits avec le forfait Free Mobile 80 Go de data à 12,99 € par mois pendant 12 mois ou le 80 Go de Sosh à 15,99 €.