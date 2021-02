Bouygues Télécom casse les prix sur ses forfaits mobiles avec 200Go à 14,99€, 100Go à 12,99€ et 5Go à 4,99€ !!

Bouygues Télécom propose depuis ce matin 3 nouveaux forfaits mobiles avec le retour de son forfait 200 Go de data à seulement 14,99 € par mois, mais aussi des très intéressants forfaits 100 Go à 12,99 € et 5 Go à seulement 4,99 € par mois, tous sans engagement.

Depuis 1 mois environ, la bataille fait rage dans le domaine des forfaits mobiles notamment entre RED by SFR et les offres B&You de Bouygues Télécom.

Ce matin c'est Bouygues qui reprend l'offensive en proposant trois forfaits très différents, mais tout aussi intéressants avec d'une part pour les gros consommateurs en données un forfait mobile proposant 200 Go de données mobiles à seulement 14,99 €, d'autre part un forfait 100 Go à 12,99 € et enfin un très intéressant forfait mobile 5 Go au tout petit prix de 4,99 € !

Ces forfaits sont tous sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an, et disponibles jusqu'au 18 février 2021.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 200 ou 100 ou 5 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine 15 ou 12 ou 5 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM



Il faut avouer que ces offres sont très intéressantes et sont destinées chacune à un public différent, bien joué pour le coup.

Signalons que RED by SFR propose actuellement deux forfaits mobiles 100 Go et 200 Go à respectivement 13 € et 15 € par mois. A vous de choisir !