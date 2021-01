Bouygues Télécom casse les prix : forfaits mobiles B&You 200 Go à 14,99 € par mois et 2 Go à 5,99 € !

Bouygues Télécom propose pour la première fois un forfait mobile proposant pas moins de 200 Go de données mobiles à prix réduit puisque de seulement 14,99 € par mois. A noter aussi la présence d'un forfait mobile pas cher à 5,99 € par mois contenant tout de même 2 Go de data.

Il y a de la nouveauté dans l'air chez Bouyges avec deux nouveaux forfaits mobiles jamais vus auparavant. On sent que la concurrence pousse Bouygues Télécom à s'aligner, notamment sur RED de SFR qui propose lui aussi un forfait mobile 200 Go à 15 € !

L'opérateur mobile propose donc aujourd'hui deux forfaits très différents, mais tout aussi intéressants avec d'une part un forfait mobile proposant 200 Go de données mobiles à seulement 14,99 € et d'autre part un forfait mobile à petit prix, 5,99 €, mais proposant tout de même 2 Go de data.

Ces forfaits sont disponibles jusqu'au 2 février 2021, sont sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 200 ou 2 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine 15 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM (que pour le forfait 200 Go)

de data utilisables en Europe et dans les DOM (que pour le forfait 200 Go) La carte SIM à 10 € lors de la commande



Les deux propositions sont très intéressantes quoique très différentes.

Et du côté de la concurrence n'oubliez pas de consulter notre bon plan consacré aux 3 forfaits mobiles à moins de 5 euros par mois, mais vous trouverez aussi Red by SFR et son forfait mobile 200 Go de data à 15 € par mois, Sosh qui propose 70 Go de données mobiles à 14,99 € par mois et enfin Free avec 70 Go à 10,99 € par mois.