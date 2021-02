Forfaits mobiles B&You : Bouygues Télécom casse les prix avec 200Go à 14,99€, 60Go à 12,99€ et 2Go à 5,99€ !!

Surprise, Bouygues Télécom propose depuis ce matin le retour de son forfait 200 Go à seulement 14,99 € par mois, proposé pour la première fois il y a quelques semaines. A noter aussi la présence d'un 60 Go à 12,99 € et surtout d'un très intéressant forfait mobile pas cher à 5,99 € par mois contenant 2 Go de data.