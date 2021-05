La réponse de Bouygues Télécom à RED sur les forfaits mobiles : de 5 à 140Go pour de 4,99€ à 12,99€ par mois

Alors que c'était le calme plat depuis quelques semaines, la guerre a repris ce matin dans le domaine très concurrentiel des forfaits mobiles.

Pour Rappel, RED a proposé ce matin et jusqu'à dimanche trois forfaits exceptionnels 20 Go à 5 € par mois, 60 Go à 8 € et 130 Go à 12 €. La réponse de Bouygues Télécom n'a pas tardé et c'est en ce début d'après-midi que trois nouveaux forfaits ont fait leurs apparitions.

Bouygues propose donc un forfait mobile proposant 140 Go de données mobiles à seulement 12,99 €, d'autre part un très intéressant forfait 60 Go à 7,99 € et enfin un forfait mobile 5 Go à seulement 4,99 € !

Ces forfaits sont tous sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an, et disponibles jusqu'au 9 mai 2021.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 140 ou 60 ou 5 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine 15 ou 12 ou 5 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

de data utilisables en Europe et dans les DOM Spotify Premium offert pendant 2 mois



Le forfait 60 Go à 7,99 € seulement est particulièrement intéressant, mais le forfait à 5 € beaucoup moins surtout comparé à celui de RED (20 Go pour le même prix).

Découvrir les forfaits mobiles Very B&You



N'hésitez pas à consulter les offres de la concurrence avec un forfait Free Mobile 70 Go de data à 10,99 € par mois pendant 12 mois, 2 forfaits mobiles 60 et 100 Go à 13,99 € et 16,99 € chez Sosh ou bien encore les forfaits mobiles 20 Go à 5 € par mois, 60 Go à 8 € et 130 Go à 12 € chez RED !