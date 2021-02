Bouygues Télécom relance 2 forfaits mobiles B&You 60 Go et 100 Go à 12,99€ et 14,99€ par mois

Bouygues Télécom nous propose depuis ce matin deux forfaits mobiles avec respectivement 60 Go et 100 Go de données mobiles à 12,99 € et 14,99 € par mois.

Bouygues Télécom continue à modifier régulièrement ses offres et nous propose depuis aujourd'hui deux nouveaux forfaits mobiles B&You proposant 60 Go et 100 Go de données mobiles à respectivement 12,99 € et 14,99 € par mois la aussi sans engagement et sans variation de prix après un an. A noter aussi un forfait à 4,99 € avec 200 Mo par mois de data mais qui n'est pas le plus intéressant du moment vous aurez en effet 1 Go au même prix chez RED.

Ces forfaits sont disponibles jusqu'au 4 février 2021.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 60 Go et 100 Go de données mobiles en 4G utilisables en France métropolitaine, dont 10 et 12 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

de données mobiles en 4G utilisables en France métropolitaine, dont utilisables en Europe et dans les DOM. La carte SIM à 10 € lors de la commande



Et du côté de la concurrence vous trouverez également quelques ajustements avec un forfait Free Mobile 80 Go de data à 11,99 € par mois pendant 12 mois, 2 forfaits mobiles 60 et 100 Go à 13,99 € et 15,99 € chez Sosh ou bien encore les 3 forfaits mobiles à 1 Go, 60 Go et 100 Go à 5 €, 13 € et 15 € par mois chez RED.