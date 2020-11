Bouygues Télécom rajoute l'internet illimité le week-end à ses forfaits mobiles B&You 80 et 100 Go

Depuis quelques temps rien ne bouge vraiment au niveau des forfaits mobiles mais c'est bien Bouygues Télécom qui attaque le premier avec une offre très intéressante, à savoir l'ajout de l'internet illimité le week-end dans ses forfaits mobiles.

Bouygues Télécom propose ainsi deux forfaits mobiles, à savoir un forfait mobile 80 Go de data à 14,99 € par mois et un forfait 100 Go à 19,99 € par mois. Ils sont disponible jusqu'au 16 novembre 2020 et sont sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an. Notons que le forfait 100 Go n'est guère intéressant niveau tarifaire...

Comme indiqué, ces deux forfaits intègrent dorénavant l'internet illimité le week-end, c'est à dire que toute votre consommation en données mobiles effectuée le week-end ne sera pas décomptabilisée de votre quota de data, intéressant !

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 80 ou 100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine, dont 10 ou 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

de données mobiles utilisables en France métropolitaine, dont utilisables en Europe et dans les DOM. internet illimité le week-end en France métropolitaine

en France métropolitaine Spotify Premium offert pendant 3 mois

pendant 3 mois La carte SIM à 10 € lors de la commande



Et n'oubliez pas de consulter les offres de la concurrence avec Sosh qui propose un forfait 80 Go à 15,99 € par mois sans variation de prix au bout d'un an, mais aussi un forfait Free Mobile 70 Go de data à 13,99 € par mois pendant 12 mois, ou encore des forfaits mobiles 80 Go et 100 Go à 15 € et 20 € chez RED by SFR.