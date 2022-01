Very B&You : Bouygues Télécom lance 4 forfaits mobiles à prix CASSES ! (200 Go à moins de 15€)

Les opérateurs mobiles SFR (via RED) et Bouygues Télécom ne se lâchent pas et ne cessent de se rendre coup pour coup dans la bataille des forfaits mobiles " low cost". Alors que RED propose depuis ce matin 4 forfaits avec son BIG RED, Bouygues fait de même avec son opération Very B&You et quatre forfaits mobiles à des prix ultras réduits, en fait plutôt 3.

Le premier forfait n'est en effet que peu intéressant avec une enveloppe data de seulement 200 Mo pour 4,99 € par mois, à oublier donc surtout que RED propose 5 Go pour le même prix !

Par contre les 3 autres forfaits sont beaucoup plus intéressants avec tout d'abord un forfait mobile proposant 40 Go de données mobiles à seulement 9,99 €, mais aussi un forfait 100 Go de data à 12,99 € et enfin un forfait mobile 200 Go de data à 14,99 € !

Ces quatre forfaits mobiles sont comme d'habitude sans engagement et sans augmentation de prix. Ils sont disponibles jusqu'au 17 janvier 2022 au soir.

Ces forfaits incluent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 200 Mo, 40 Go, 100 Go ou 200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine dont respectivement 200 Mo, 16 Go, 15 Go ou 20 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM (roaming).



Concernant la concurrence vous trouverez également de nombreuses offres comme les forfaits mobiles de Free Mobile avec son offre 100 Go à 10,99 € par mois, ou encore Sosh et ses forfaits 60 Go et 80 Go à 13,99 € et 14,99 € par mois, ou Cdiscount et ses 4 forfaits de 5 à 80 Go pour de 3,99 € à 9,99 € sans oublier bien entendu RED et ses 4 forfaits BIG RED 5 go, 40 Go, 100 Go et 200 Go à 5 €, 10 €, 13 € et 15 €.