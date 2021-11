Bouygues fait son Black Friday avec 2 forfaits mobiles à des prix IMBATTABLES dont un 100Go à moins de 10€ !!

Hier soir 19h, RED lançait à la surprise générale ses offres Black Friday avec 3 forfaits mobiles véritablement, et je pèse mes mots, jamais vus tant au niveau du volume de data que des prix : 100 Go à 10 €, 200 Go à 12 € et un incroyable 300 Go à 14 € par mois !

Bouygues Télécom proposait déjà depuis quelques jours des offres Black Friday, mais a été obligé de réagir ce matin en adaptant ses tarifs.

Finalement, l'opérateur mobile maintenant deux forfaits : un forfait mobile proposant 200 Go de data à seulement 12,99 €, et également un forfait 100 Go à 9,99 € !

Ces forfaits mobiles sont bien entendu sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an et disponibles jusqu'au 29 novembre 2021 au soir.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 200 et 100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine dont respectivement 20 et 15 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM



Découvrir les forfaits mobiles Black Friday de Bouygues Télécom



Et n'hésitez pas à consulter les offres de la concurrence avec Free Mobile et son forfait 80 Go à 9,99 € par mois, Sosh et ses forfaits 50 Go et 100 Go à 12,99 € et 15,99 € par mois,ou encore Cdiscount et ses forfaits 5 Go, 70 Go et 130 Go à 3,99 €, 5,99 € et 9,99 € par mois sans oublier bien entendu RED et ses forfaits Black Friday 100, 200, et 300 Go à respectivement 10, 12 et 14 € par mois.